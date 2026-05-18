Brasesul 2027 será realizado em Joinville e promete edição histórica para o mercado de seguros no Sul do país

Falta exatamente um ano para um dos maiores encontros do mercado segurador, o Brasesul 2027. Nos dias 20 e 21 de maio, Joinville (SC) receberá corretores de seguros, seguradoras, lideranças e executivos do setor em uma experiência de capacitação, networking, entretenimento e inovação, fortalecendo ainda mais o mercado segurador da região Sul.

Realizado pela união entre Sincor-SC, Sincor-PR e Sincor-RS, o evento terá Santa Catarina como estado anfitrião. Os organizadores já iniciaram uma agenda de visitas e benchmarking em grandes eventos nacionais e internacionais. Nesta semana, Gelson Walker, CEO da organizadora do evento Tô Indo Viagens e Eventos, está em Las Vegas em busca de referências sobre tecnologia, transmissão, conforto e experiência do público, trazendo insights que transformarão a edição de 2027 em uma das mais inovadoras da história do evento.

A escolha por Joinville considerou atributos estratégicos para receber executivos de todo o Brasil para um evento desta magnitude. Considerada uma das principais economias do Sul, Joinville possui infraestrutura hoteleira consolidada, ampla rede gastronômica, mobilidade e capacidade para grandes eventos corporativos.

EXPOVILLE, O PALCO DO BRASESUL 2027

A Expoville é reconhecida como um dos maiores e mais completos centros de convenções e exposições do Sul do Brasil. Localizada às margens da BR-101, em uma posição estratégica de fácil acesso para os três estados do Sul, conta com mais de 210 mil m² de área total e com capacidade para até 2 mil veículos, preparados para receber grandes feiras, congressos e eventos corporativos.

Além da infraestrutura interna, a Expoville está próxima de importantes aeroportos da região Sul, fortalecendo ainda mais a capacidade logística e receptiva do evento.

Nos próximos meses, a organização divulgará novas informações sobre programação, palestrantes, inscrições e experiências preparadas para esta edição.

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