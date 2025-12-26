Bradesco Seguros reúne oficinas referenciadas em Encontro Nacional no RJ

A Bradesco Seguros realizou, no Rio de Janeiro, a segunda edição do Encontro com as Oficinas Referenciadas Diamante, reunindo representantes das 20 oficinas de todo o Brasil que receberam, em 2025, o “Selo Diamante” do programa Bradesco Seguros Reconhece. A iniciativa tem como objetivo valorizar parceiros estratégicos e elevar continuamente o padrão de qualidade da rede referenciada da seguradora.

Criado pela área de Gestão de Rede Referenciada, o programa é inédito no mercado segurador e se baseia em indicadores rigorosos de desempenho, como satisfação dos clientes e volume de atendimentos, incentivando a busca permanente pela excelência nos serviços prestados aos segurados.

“Reconhecer essas oficinas é reconhecer quem está na linha de frente do atendimento ao nosso cliente. São parceiros fundamentais para a experiência do segurado e para a reputação da Bradesco Seguros”, afirma Márcio Jordão, superintendente sênior de Sinistro. “É uma grande satisfação acompanhar o empenho e a evolução constante dessas empresas”.

O encontro teve início na noite de quinta-feira (18), com um jantar de boas-vindas e, no dia seguinte, a programação seguiu no prédio da Bradesco Seguros, com apresentações institucionais, troca de experiências, reconhecimento de resultados e debates sobre o futuro do setor.

O ponto alto do evento foi a entrega das placas às 20 Oficinas Referenciadas Diamante, símbolo de reconhecimento e orgulho que passará a integrar os espaços físicos das empresas homenageadas. O encerramento aconteceu com um almoço de confraternização, reforçando o espírito de parceria e integração.

“Mais do que um evento, esse encontro representa a consolidação de uma relação baseada em confiança, aprendizado e evolução conjunta”, conclui Jordão.

A participação da liderança e das equipes reforçou o envolvimento direto da companhia com o fortalecimento da rede referenciada e com a valorização das pessoas que contribuem para a excelência dos serviços.