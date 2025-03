Bradesco Seguros lança trilha de aprendizado sobre longevidade em live especial no dia 20 de março

Evento online contará com o gerontólogo Alexandre Kalache e com a médica Thais Jorge, diretora da Bradesco Saúde, para debater planejamento financeiro, aprendizado, saúde e qualidade de vida na maturidade. O Grupo Bradesco Seguros realiza, no dia 20 de março, às 09h, uma live especial para marcar o lançamento de uma nova trilha de aprendizado sobre longevidade, dentro de sua plataforma gratuita de ensino, o Espaço Universeg. O evento online contará com a participação do médico e gerontólogo Alexandre Kalache e da Dra. Thais Jorge, diretora da Bradesco Saúde, que debaterão questões ligadas à longevidade, como qualidade de vida, planejamento financeiro e desafios de cada etapa da vida.

“A longevidade não é apenas sobre ganhar mais anos de vida, mas sobre garantir que esses anos sejam vividos com bem-estar e segurança. A conquista de uma longevidade de qualidade está diretamente ligada ao conhecimento. Quanto mais informações as pessoas tiverem sobre planejamento, finanças e bem-estar, mais preparadas estarão para viver melhor no futuro. Por isso essa trilha de aprendizado é tão importante”, afirma Thais Jorge.

Desenvolvida com o objetivo de oferecer conhecimento para que as pessoas possam construir um futuro mais saudável e sustentável, a trilha de aprendizado aborda temas como economia da longevidade, a harmonia entre gerações fortalecendo os relacionamentos, como manter a mente ativa com ginástica cerebral e os benefícios do cultivo de hortas e jardins para saúde física e mental . Para acompanhar a live de lançamento, basta acessar o link: www.livebseg.com.

O lançamento da trilha faz parte de uma série de iniciativas do Grupo Bradesco Seguros com foco em longevidade. Além da nova capacitação, a Companhia lançou, no último ano, o Índice de Longevidade Pessoal (ILP), um estudo desenvolvido com metodologia criada pelo especialista Alexandre Kalache, com o apoio do Grupo Segurador e em parceria com o Instituto Locomotiva. A ferramenta permite que cada pessoa avalie sua própria jornada rumo a futuro mais saudável, com base em seis pilares: hábitos e atitudes, saúde física, saúde mental, interações sociais e meio ambiente, cuidados com a saúde e prevenção, além de finanças. Para medir o seu próprio Índice de Longevidade Pessoal, acesse a trilha dentro da Plataforma Espaço Universeg em www.espacouniverseg.com.br

Foto: Dra. Thais Jorge, diretora da Bradesco Saúde