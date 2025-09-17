Bradesco Seguros debate uso de Inteligência Artificial com fornecedores e parceiros em evento no Rio

2ª Conferência de Fornecedores & Parceiros da Bradesco Auto/RE reuniu mais de 100 representantes de empresas parceiras de todo o Brasil – A Bradesco Seguros recebeu, na última quinta-feira (11), mais de 100 parceiros na sede da Companhia, no Rio de Janeiro para a realização da 2ª Conferência de Fornecedores & Parceiros da Bradesco Auto/RE. O evento reuniu representantes de empresas prestadoras de serviço de todo o Brasil e um representante da Holanda para debater as melhores soluções a serem proporcionadas para os clientes. Na ocasião, o uso da Inteligência Artificial foi o tema central dos debates.

Ney Dias, Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, enfatizou a importância dos prestadores para a Seguradora, apresentando resultados da Companhia e objetivos a serem alcançados. “Do corretor ao cliente: nossa razão de estar aqui. Temos que transmitir a confiança de que, ao trazer o cliente para a Bradesco Seguros, ele fará a melhor escolha”, ressaltou.

O uso da Inteligência Artificial (I.A) e da Inteligência Artificial Generativa como aliadas no dia a dia dos parceiros foi amplamente discutido ao longo da Conferência. Cada parceiro pôde demonstrar como a I.A já é utilizada no dia a dia a o Diretor da Bradesco Seguros, Saint’Clair Lima aproveitou para anunciar que a Seguradora passará por modificações. “Toda a parte que envolve I.A e jornada será encorpada e fortalecida, com foco em eficiência”, informou ele.

Comprovando que as pesquisas e investimentos da Bradesco Seguros em I.A estão veementes, o Superintendente de Subscrição RE, Thiago Sousa, compartilhou sua experiência em evento de Imersão em IA da Microsoft, realizado no ano passado em Seattle (EUA). Ao longo de uma semana, o executivo pôde conhecer as melhores aplicações globais da I.A Generativa, seus impactos e os benefícios observados.

Mostrando o que já está em curso na Seguradora, representantes da área de Change, Eduardo Katz e André Dias, apresentaram alguns dos projetos da Bradesco Seguros que já fazem uso da Inteligência Artificial, como a BIA, em curso desde 2017 e com mudanças previstas que a tornarão um dos principais canais de comunicação da empresa, baseada em I.A Generativa. “Hoje, temos cerca de 150 projetos de I.A do Grupo Segurador como um todo”, destacou Katz. A área de Change tem foco em inovação e transformação digital. Por isso, a I.A é vista como potência aliada na Companhia. Refutando uma ideia que paira no senso comum, na Bradesco Seguros a I.A é ponto forte, também, para a geração de empregos.

Encontro com parceiros da área de Sinistros

Na sexta-feira (12), a Bradesco Seguros recebeu representantes de 17 empresas parceiras para o Café com Parceria – Sinistro Auto/RE. Também realizado na sede da Seguradora, no Rio de Janeiro (RJ), parceiros de Reguladoras de Automóveis e Ramos Elementares, Mediadoras, Consultorias e a EcoAssist, que atua nos projetos sustentáveis, se reuniram em uma manhã de diálogo, troca de experiências e alinhamento de expectativas. “Essa é uma oportunidade ímpar de recebê-los aqui em nossa matriz para debater cases de sucesso e oportunidade de melhorias, reforçando essas parcerias essenciais para o melhor atendimento dos nossos clientes”, enfatizou Marcio Jordão, superintendente Sênior de Sinistros da Bradesco Seguros.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,4 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/25) e de R$ 520 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,4% (até mai/25) em market share de automóveis no mercado e 16,2% (até mai/25) de market share em residencial.