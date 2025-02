Bradesco Saúde promove encontro com corretores em Cuiabá

Café com diretoria da operadora reuniu cerca de 150 parceiros comerciais para debater oportunidades do mercado local – A Bradesco Saúde reuniu, na cidade de Cuiabá (MT), executivos da empresa, incluindo o diretor-presidente Carlos Marinelli, para um café da manhã com cerca de 150 corretores e com o presidente do Sincor-MT, José Cristóvão Martins. O objetivo do encontro foi debater estratégias e oportunidades para o mercado local.

A operadora vem investindo no Mato Grosso, na expansão de rede e na proximidade com os corretores. Em 2024, a empresa registrou crescimento de 4,2% na base de beneficiários no estado, o que representou desempenho 4,5 vezes em relação ao mercado, superando a marca de 52 mil pessoas atendidas por seus planos de saúde.

“O Mato Grosso é um mercado extremamente importante para nós, pela força de sua economia, puxada pelo agronegócio, e impactando positivamente diversas outras atividades. Todo esse dinamismo se reflete no interesse das empresas por oferecer planos de excelência para cuidar da saúde dos seus funcionários, e em oportunidades para que os corretores levem os produtos Bradesco Saúde a esses clientes”, destaca Carlos Marinelli, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde.

Entre as recentes iniciativas de destaque da operadora no Mato Grosso está a ampliação de rede credenciada de médicos, hospitais, laboratórios e clínicas no Norte do estado, fortalecendo sua estrutura de atendimento em cidades importantes para o agronegócio brasileiro, como Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.

“Somos uma empresa completa, pronta para prover soluções nacionais e locais. Temos um produto diferenciado e de qualidade, que está de acordo com o que a população e as empresas necessitam. Os corretores têm papel fundamental nesse processo de levar essas soluções ao mercado. Por isso, encontros como este são tão importantes”, afirma Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.

Visita ao Hospital Santa Rosa

Além do café com os corretores, a agenda da diretoria da Bradesco Saúde em Cuiabá também foi marcada por uma visita ao Hospital Santa Rosa, onde foram recebidos pelos executivos da unidade e do Grupo Santa – referência na área Hospitalar no Centro-Oeste, e no qual a Atlântica Hospitais, do Grupo Bradesco Seguros, possui participação societária.

Foto: Diretoria da Bradesco Saúde