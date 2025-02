Bradesco Saúde participa do Nilo Digital Health Summit 2025

Fernando Pedro, Superintendente de Gestão de Rede da seguradora, integra painel sobre uso de dados para qualidade do atendimento, no dia 19 de fevereiro – O Superintendente de Gestão de Rede da Bradesco Saúde, Fernando Pedro, será um dos palestrantes da edição 2025 do Nilo Digital Health Summit, evento de tecnologia para a saúde que acontece no dia 19 de fevereiro, em São Paulo.

O executivo da Bradesco Saúde participará como palestrante do painel com tema “Conhecendo seus pacientes – empoderamento digital”, em que abordará como o uso de dados pode contribuir para a qualidade do atendimento.

”Aplicar a centralização dos dados dos beneficiários em busca de um atendimento ainda mais personalizado é a vantagem que a tecnologia traz para um padrão de qualidade cada vez mais elevado. Ao capturarmos, por meio da segmentação dos dados, o valor da experiência de cada beneficiário, aumentamos as probabilidades de melhores desfechos e maior satisfação dos clientes”, destaca o executivo da Bradesco Saúde.

Fernando Pedro é médico de formação e atua há 12 anos no mercado de saúde complementar, tanto na gestão de hospitais como nas fontes pagadoras. Possui MBA executivo pelo Insper e pós-graduação em Finanças pela Columbia University de Nova York.