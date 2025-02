MAPFRE registra lucro de 255 milhões de euros no Brasil em 2024

Companhia obteve alta de 9,5% no país na comparação com 2023. Já o total de emissões de prêmios no Brasil superou a marca de 4,8 bilhões de euros – A MAPFRE, companhia global do setor segurador e financeiro, encerrou 2024 com um lucro líquido de 255 milhões de euros no Brasil, um salto de 9,5% em relação ao ano anterior. A companhia também registrou um total de 4,8 bilhões de euros em prêmios emitidos no país em 2024, uma queda de 6,5% na comparação com 2023. A operação LATAM, que inclui o Brasil, continua sendo a maior contribuidora para o lucro do da companhia, totalizando 408 milhões de euros (aumento de 34 milhões de 2023 para 2024).

O segmento de Não Vida foi um dos grandes responsáveis pelo sólido desempenho da MAPFRE no Brasil em 2024 e seu índice combinado teve uma melhora significativa e atingiu 72,8%, impulsionado pela redução de 6,7 pontos em Seguros Gerais (que apresentou um Índice Combinado de 63,2%) devido principalmente ao bom desempenho do ramo agrícola. O índice combinado de seguro auto também melhorou em 1,3 pontos. Já o negócio de Vida Risco, por sua vez, continua contribuindo significativamente para o resultado da companhia apresentou um sólido índice combinado de 84,2%.

Em moeda local, o crescimento dos prêmios foi de 1,7%, com destaque para os ramos de Vida Risco e Seguros Gerais, que cresceram 2,2%. Ambos os segmentos cresceram apesar de terem sido impactados pela redução na atividade comercial decorrente do aumento na taxa de juros. O ramo agrícola foi afetado especialmente pelos preços das commodities.

Segundo Felipe Nascimento, CEO da MAPFRE no Brasil, a empresa tem mantido um ritmo consistente de crescimento, investindo continuamente nas soluções para seus canais de distribuição. Além disso, a oferta multiproduto e a bem-sucedida parceria com o Banco do Brasil permitem que a companhia alcance mais clientes, proporcionando a flexibilidade e conveniência que eles esperam de uma empresa líder de mercado.

“O Brasil continua sendo um mercado essencial para a MAPFRE, demonstrando resiliência mesmo em um ambiente de mercado volátil. Vamos continuar crescendo de forma contínua e consistente, consolidando nossa posição de liderança no mercado segurador brasileiro. Nossos números são reflexo do nosso posicionamento como uma companhia estável, orientada a resultado, fruto de um planejamento estratégico participativo e de um bom clima organizacional. E é dessa forma que seguiremos em 2025, focados no cuidado das pessoas com a prestação de serviços de excelência e na relação cada vez mais próxima com nossos clientes, distribuidores, fornecedores, acionistas e nossa sociedade de forma geral”, conclui o executivo.

Lucro global cresce 29%

Considerando todos os países em que opera, o lucro atribuível da companhia totalizou 902 milhões de euros, o que representa uma alta de 29% na comparação com o ano anterior. Os prêmios cresceram 4,5% e atingiram 28 bilhões de euros com avanços na maioria das linhas de negócios, enquanto as receitas ultrapassaram 33 bilhões de euros.

A MAPFRE RE, que inclui o negócio de resseguros e riscos globais da companhia, registrou um resultado histórico de 325 milhões de euros (81 milhões de euros a mais na comparação com o ano de 2023).

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.

Foto: Felipe Nascimento, CEO da MAPFRE no Brasil