Única Corretora de Seguros celebra 35 anos de trajetória com nova identidade visual

Há 35 anos, a Única Corretora de Seguros protege conquistas com soluções inovadoras e personalizadas em seguros e gestão de riscos. Ao longo dessa jornada, a corretora se consolidou como referência no setor, pautando sua atuação em valores sólidos: urgência, excelência, integridade, coerência e atenção aos detalhes. A confiança conquistada com ética e transparência segue como o maior patrimônio da empresa.

Agora, a Única dá mais um passo em sua evolução, apresentando sua nova identidade visual. A mudança reflete o compromisso contínuo com a inovação e o conhecimento, sempre mantendo o foco no que realmente importa: você, cliente e parceiro. Apesar da nova marca, a essência da Única permanece intacta, fiel à sua missão de oferecer as melhores soluções em seguros.

Para marcar esse momento especial, a corretora lançou um vídeo de apresentação da nova marca. Além de destacar essa transformação, o vídeo reafirma o compromisso da Única com a proteção e segurança de seus clientes.

Assista ao vídeo completo

Conheça essa nova fase acessando o canal Única Seguros TV (youtube.com/unicasegurostv) no YouTube, um projeto que tem sido fundamental para levar mais informação e educação sobre o mercado de seguros.

Sobre a Única Corretora de Seguros

A ÚNICA Seguros, fundada por Jorge Eduardo de Souza em 1990, surgiu da necessidade de oferecer soluções personalizadas para a gestão de riscos e seguros empresariais.

Com um enfoque único desde o início, a corretora considera as particularidades operacionais de cada cliente, mapeando alternativas eficazes.

Com mais de 30 anos de história, a ÚNICA é referência para mais de 150 empresas em todo o país, destacando-se por seu jeito único de fazer negócios e pela constante busca por soluções personalizadas.



A Agência Seg News parabeniza a Única Corretora de Seguros por essa trajetória de sucesso e por sua constante busca por inovação no setor.

Que os próximos anos sejam ainda mais prósperos e repletos de conquistas!