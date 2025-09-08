Bradesco Saúde debate futuro do setor no Seminário FGV Saúde Suplementar

A diretora da Bradesco Saúde, Thais Jorge, participa do Seminário FGV Saúde Suplementar 2025, que acontece nesta quarta-feira, 10 de setembro, na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.

Com o tema central “Saúde Suplementar 2030: como chegaremos lá?”, o evento, promovido pelo FGV Saúde, reúne lideranças, especialistas e autoridades da saúde suplementar para debater os caminhos do setor no Brasil para os próximos anos. O conjunto de painéis propõe uma reflexão sobre os desafios e oportunidades que moldarão o futuro do setor, promovendo a troca de conhecimento, o incentivo à inovação e o fortalecimento de redes estratégicas de colaboração.

A executiva da Bradesco Saúde vai integrar a Mesa 3, com o tema “Incorporação de Tecnologia em Saúde”, às 14h, ao lado de outros especialistas do setor. Moderado pelo professor Carlos Lobbé, o debate abrangerá questões-chave para a saúde suplementar, como a incorporação de tecnologias com relação positiva de custo-efetividade, respeitando a capacidade de pagamento dos usuários, além dos critérios e desafios para atender adequadamente aos beneficiários, com a entrega de inovações tecnológicas viáveis.

“Tecnologia é fundamental para a evolução da saúde suplementar, mas é essencial que sua incorporação ocorra com responsabilidade, equilibrando inovação, sustentabilidade e qualidade assistencial. Eventos como esse são cruciais para o diálogo entre os agentes do setor para construção de soluções conjuntas”, afirma Thais Jorge, diretora da Bradesco Saúde.

Além da mesa sobre tecnologia, o seminário contará com painéis sobre financiamento da saúde suplementar, relacionamento entre operadoras e beneficiários, e informação em saúde, compondo um panorama abrangente dos temas mais relevantes para o setor.



Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado no mercado de planos e seguros privados de saúde, com forte presença no segmento de planos coletivos empresariais. Presente em cerca de 1.400 municípios brasileiros, atende aproximadamente 3,8 milhões de beneficiários em todo o país.

Foto: Thais Jorge, diretora da operadora, integra painel sobre Incorporação de Tecnologias em Saúde