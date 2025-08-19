Bradesco Saúde debate desafios e transformações do setor na 9ª edição do FILIS

O diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde, Carlos Marinelli, será um dos debatedores da 9ª edição do Fórum Internacional de Lideranças da Saúde (FILIS), evento promovido pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) no próximo dia 21 de agosto, e que reunirá especialistas e executivos da cadeia da saúde para debater os desafios e as transformações fundamentais do setor.

O executivo integrará o painel “Inovação na Saúde: Oportunidades e Caminhos para o Futuro”, às 17h.

“O FILIS é um espaço fundamental de reflexões para a construção de um ecossistema de saúde mais conectado, eficiente e centrado no cuidado com as pessoas. A inovação é essencial para superarmos barreiras históricas e avançarmos rumo a uma atuação mais integrada e sustentável da cadeia da saúde”, destaca.

Com mais de 25 anos de experiência em gestão, sendo 19 deles dedicados à área da saúde, Marinelli assumiu a presidência do Grupo Bradesco Saúde em agosto de 2024, após ocupar posições de destaque no setor, incluindo sete anos como CEO do Grupo Fleury. No Grupo Bradesco Seguros desde 2021, liderou empresas como a Atlântica Hospitais e Participações e a rede de clínicas Meu Doutor Novamed.

Foto: Diretor-presidente Carlos Marinelli integra painel sobre inovações na saúde, no dia 21 de agosto, em São Paulo