Bradesco Auto/RE reconhece 20 oficinas por excelência nos serviços

Encontro reconheceu 20 oficinas com o selo Diamante e destacou resultados da companhia em qualidade na reparação automotiva, relacionamento com parceiros e sustentabilidade – A Bradesco Auto/RE realizou, no dia 5 de novembro, a 3ª edição do BS Reconhece, programa que celebra e reconhece as oficinas referenciadas que se destacam pela excelência na prestação de serviços. O evento aconteceu na sede da companhia, no Rio de Janeiro, e premiou 20 oficinas com o selo Diamante, reconhecimento concedido aos parceiros que atingiram os mais altos padrões de qualidade, eficiência operacional e experiência do cliente. Atualmente, a companhia conta com uma rede de 2.062 oficinas referenciadas, incluindo estabelecimentos especializados em máquinas e equipamentos.

A iniciativa reforça o compromisso da Bradesco Seguros com a valorização dos parceiros e o aprimoramento contínuo dos serviços de reparação automotiva. Além do BS Reconhece, a companhia mantém um Programa que incentiva o desempenho dos parceiros por meio de indicadores de qualidade, produtividade e experiência do cliente. O programa também contribui para ampliar as oportunidades de receita dos estabelecimentos participantes.

A rede também apresenta avanços em eficiência operacional e sustentabilidade. Atualmente, aproximadamente 100 oficinas participam do projeto de oficinas sustentáveis. Por meio da operação Ecoassist, foram coletadas e destinadas corretamente 1.438 toneladas de resíduos até agosto de 2026. Já a operação Sucatinha contabilizou outras 1.395 toneladas de resíduos recolhidos e encaminhados para destinação adequada. A iniciativa Ecoassist se destaca pelo conceito de aterro zero, que prevê o encaminhamento dos materiais para destinações ambientalmente corretas, sem utilização de aterros sanitários.

A rede referenciada também conta com 279 fornecedores de peças internalizados e registra 81% de direcionamento efetivo, considerando a Rede Referenciada e a Rede Acordada de Veículos Leves.

Para Márcio Jordão, Superintendente Sênior de Sinistros da Bradesco Seguros, o programa representa o reconhecimento de uma trajetória construída em conjunto com os parceiros. “O BS Reconhece vai muito além de uma premiação e de uma placa. É o reconhecimento de todo o trabalho realizado ao longo do ano, da confiança e da parceria construídas para entregar o melhor serviço e atendimento aos nossos clientes. Parabenizo todas as oficinas reconhecidas nesta edição e espero que essa conquista sirva de incentivo para os próximos anos”, destacou o executivo.

Ao longo da programação, foram apresentados os avanços da companhia na gestão da rede e as oportunidades de desenvolvimento do mercado de reparação automotiva. A agenda também contou com uma conversa sobre os desafios e as perspectivas do setor, com a participação de Alexandre Mol, presidente do Sindirepa Brasil, e Alexandre Xavier, diretor superintendente do Instituto da Qualidade Automotiva (IQA).

O evento contou ainda com o coordenador de Sinistros, Diego Porto, como mestre de cerimônias, e a abertura institucional foi conduzida por Paulo Castoldi, gerente sênior de Sinistros. Também integraram a programação Luciano Garcia, gerente de gestão da rede de Oficinas, e Gino Souza, coordenador de gestão de rede.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,37 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/26) e de R$ 751 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/26). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (jan a ago/26) em market share de automóveis no mercado e 14,1% (jan a ago/26) de market share em residencial.