AXA Verde é apresentado ao mercado com soluções voltadas à transição ambiental

Entre as novidades, companhia anuncia novos investimentos no seguro para energias renováveis; iniciativa reforça ações ESG da AXA no Brasil

Com um ritmo de crescimento sustentável, a AXA no Brasil celebra seu 10º ano de atuação com uma estratégia desenhada a partir de três linhas de frente para expandir sua presença no país – soluções verdes, digitalização com foco na massificação e seguros inclusivos.

Com essa ambição em mente, a companhia lança ao mercado o AXA Verde, um pilar estratégico que abarca as iniciativas de apoio à transição de empresas para uma economia de baixo carbono.

O AXA Verde inclui produtos e serviços que incentivam práticas sustentáveis e contribuem para mitigar e prevenir os impactos das mudanças climáticas. O primeiro passo anunciado pela companhia neste sentido é a atualização do produto para Energias Renováveis, dentro do seguro de Riscos Patrimoniais, com a revisão de cláusulas. Entre os diferenciais estão as despesas com a limpeza de plantas solares e a cobertura para danos em placas fotovoltaicas.

“A sustentabilidade é um compromisso coletivo. O AXA Verde materializa uma estratégia que já vem sendo desenvolvida na companhia, trazendo soluções concretas para nossos clientes. Estamos atentos às necessidades do mercado e prontos para ouvir corretores e clientes, contribuindo para um portfólio cada vez mais alinhado às transformações em nossa sociedade”, afirma Erika Medici, CEO da AXA no Brasil.

Outro foco deste pilar será a prevenção, reforçando a importância da gestão de riscos para atuar antes da ocorrência de sinistros.

“Essa é uma forte tendência em seguros. Estamos vivendo a era ‘from payer to partner’, na qual estar cada vez mais próximo do cliente e do seu negócio, com soluções tangíveis e acessíveis, é fundamental para o seu sucesso. Ao entender os riscos, como evitá-los e apoiar a transição para uma economia verde, estamos gerando um impacto positivo de longo prazo”, destaca Arthur Mitke, vice-presidente de Subscrição e Sinistros da AXA no Brasil.

Presença na COP30 e apoio setorial à agenda climática

Além de oferecer soluções para a transição energética por meio de seguros e serviços para diversos segmentos, a AXA acredita que o combate às mudanças climáticas exige o engajamento de todos – empresas, sociedade e poder público. Por isso, a companhia será uma das seis apoiadoras da Casa do Seguro, iniciativa da CNSeg (Confederação Nacional das Seguradoras), que levará o setor de seguros à COP30, realizada em Belém (PA) de 7 a 21 de novembro de 2025.

Com uma ampla agenda no evento, essa ação setorial destacará o papel do seguro na gestão de riscos climáticos e no financiamento de iniciativas sustentáveis, promovendo o diálogo entre seguradoras e outros atores comprometidos em frear as mudanças climáticas e mitigar seus impactos.

“A Casa do Seguro será a embaixada do nosso mercado em um momento histórico da COP, realizado no coração da Amazônia. Com essa iniciativa, o setor de seguros se posiciona como protagonista no debate sobre o enfrentamento das mudanças climáticas, propondo soluções concretas e alinhadas a diversas frentes de atuação”, conclui Erika Medici.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 94 milhões de clientes em todo o mundo.

No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros.

Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

