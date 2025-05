AXA promove coletiva de imprensa para apresentar novas ações nos seus 10 anos de Brasil

A seguradora, que neste ano está comemorando 10 anos de atuação no mercado brasileiro de seguros, reuniu a imprensa especializada na última quarta-feira (Dia 21) para apresentar seus resultados e perspectivas para alavancar o seu crescimento. Participaram da coletiva Danielle Titton Fagaraz, diretora de Marketing, Planejamento Comercial e Experiência do Cliente e Luciano Calheiro, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da companhia. Segundo eles, a meta da companhia é de estar no top 5 de seguradoras nas linhas em que atua até 2027. A companhia atua com destaque em segmentos como Seguros de Transportes de Cargas, Seguros Aeronáuticos, Cascos Marítimos, além dos massificados, e está investindo em tecnologia e contratações de especialistas para potencializar a sua carteira de Seguro Garantia.

Conforme Luciano Calheiros, a AXA conta atualmente com cerca de 3 milhões de clientes no Brasil e em torno de 3,2 mil corretores de seguros ativos. Danielle Fagaraz destacou que, além da produção de conteúdo, a empresa tem como diferecial proporcionar treinamento para corretores de seguros pelo Brasil. Além de ampla oferta de produtos para que possam atender seus respectivos clientes.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 94 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

