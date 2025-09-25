AXA no Brasil marca presença no CONEC 2025

Companhia celebra 10 anos e reforça portfólio completo, além de ter uma série de ativações para os corretores – De 25 a 27 de setembro, a AXA no Brasil participa da 20ª edição do Congresso de Corretores de Seguros (CONEC 2025), um dos maiores e mais relevantes encontros do setor, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Sob o tema “SinergIA Digital: O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, o congresso reúne milhares de corretores e profissionais do mercado e oferece oportunidades de atualização sobre inteligência artificial, transformação digital e tendências do setor.

Para a AXA, o evento é estratégico, pois fortalece a proximidade com os corretores, reforça a presença da marca no mercado brasileiro, amplia os relacionamentos, oferece um espaço para compartilhar seu portfólio de produtos e trocar com os corretores sobre o avanço e conquistas desses últimos anos.

“Nosso objetivo no CONEC é mostrar que os corretores podem contar conosco como parceiros em todas as frentes de negócios — do massificado aos grandes riscos. Além da expertise técnica necessária para operações complexas, também mantemos um olhar próximo às pequenas e médias empresas, oferecendo soluções inovadoras e eficientes”, afirma Luciano Calheiros, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil. “Queremos também reforçar o posicionamento da marca, enfatizando as conquistas dos nossos 10 anos e evidenciando um dos nossos maiores ativos globais, a parceria como Patrocinadora Oficial de Treino do Liverpool FC.” O executivo reafirma o compromisso no investimento em soluções digitais: “Mostrar o avanço na digitalização de nossos produtos e processos é reafirmar que o corretor pode contar conosco como um parceiro sólido, capaz de gerar valor aos clientes e contribuir para ampliar o acesso ao seguro no país.”

O estande da AXA no Brasil também contará com ativações e brindes para o público e um destaque para a parceria global com o Liverpool FC, com conteúdos exclusivos do goleiro Alisson Becker.

A participação no CONEC 2025 visa reforçar ainda o compromisso da AXA com a sustentabilidade, com iniciativas como o AXA Verde e a participação na COP30 na Casa do Seguro, o que evidencia a centralidade da agenda ESG na estratégia da companhia e o papel do setor de seguros diante de riscos climáticos, sociais e de governança.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Responsabilidades e Vida – e também para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Luciano Calheiros, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil