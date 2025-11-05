Autoinsp mostrará como agentes de IA atuam no processo de análise prévia do sinistro no CQCS Insurtech & Inovação

Novidade estará no painel “O Futuro da Tecnologia de Riscos e Sinistros”,que será realizado no dia 12 de novembro, às 14h20, na sala 3 – A Autoinsp – plataforma SaaS que automatiza processos e análises de sinistros automotivos – participará pela segunda vez consecutiva do CQCS Insurtech & Inovação, o maior evento de inovação em seguros da América Latina. Nesta edição, a empresa vai apresentar como agentes de inteligência artificial (IA) atuam no processo de análise prévia do sinistro, agilizando processos de pagamento.

A novidade torna todo o procedimento até 15 vezes mais rápido que a análise tradicional e até 10 vezes mais econômico que perícias presenciais. Isso representa um lucro médio de 22% sobre o valor investido, além de oferecer ainda uma redução de até 95% no SLA de análise (Service Level Agreement), com melhor satisfação do cliente e menor risco operacional.

“O processo atual ainda é majoritariamente manual, lento e pouco assertivo. Para se ter uma ideia, o ciclo mínimo leva 30 dias, apenas 6% dos sinistros analisados possui foco técnico e a assertividade de fraude fica em torno de 10%. A nossa presença acelera a adoção de IA aonde o mercado já investe, trazendo a variável que faltava, que é a condição real do veículo”, destaca Tiago de Bortoli, cofundador e CEO da empresa.

A nova tecnologia promove uma verificação automática de consistência entre o boletim de ocorrência e as imagens do veículo acidentado, enriquecido de dados, integração nativa com o setor de sinistros e validação técnica (CREA). “Só acionamos as equipes de sinistro se o sistema detecta alguma incongruência, caso contrário, o processo segue para pagamento”, afirma João Pedro Lottermann, cofundador e diretor de Operações (COO).

Segundo o executivo, o Brasil hoje está em sintonia com o que existe de mais moderno na aplicação de agentes de IA no ramo Auto. “Estivemos no ITC Vegas, o maior evento de tecnologia em seguros do mundo, e constatamos que não basta apenas apontar uma irregularidade, mas justificar de forma efetiva que há algo que precisa ser avaliado por um especialista. Para isso, nós usamos inteligência artificial e visão computacional com fundamentos de engenharia automotiva”, completa.

A aplicação de agentes de IA no ramo Auto será apresentada também no palco do CQCS Insurtech & Inovação, no dia 12 de novembro, às 14h20, na sala 3. O painel “O Futuro da Tecnologia de Riscos e Sinistros”, contará com a presença de Denise Barreto, especialista de Prevenção à Fraude do Grupo HDI Seguros; Henrique Mazieiro, CEO no Grupo Planetun; e Elze Neto, Head de IA da Cilia Tecnologia.

“Estar no CQCS confirma o avanço da Autoinsp como a primeira plataforma na América Latina a integrar inteligência artificial e engenharia veicular à cadeia de sinistros. Essa presença reforça nossa liderança em eficiência, confiança e definição de novos padrões para o setor, além de nos aproximar de parceiros de todo o ecossistema, dos grandes grupos tradicionais às insurtechs que estão redefinindo o mercado como Porto, Tokio Marine, Bradesco, HDI, Allianz, Youse, Darwin e Justos. Nossa proposta é clara: automatizar a cadeia de sinistros com inteligência real, unindo análise visual, documental e alertas inteligentes para liberar processos em instantes”, concluiu Tiago Bortoli.

Inicialmente focada em detecção de fraudes e irregularidades, a Autoinsp se posiciona agora como uma infraestrutura de decisão capaz de transformar toda a cadeia de sinistros, desde subscrição e precificação até análise técnica e regulação de sinistros.

Sobre a Autoinsp

Foto: João Pedro Lottermann e Tiago de Bortoli, fundadores da Autoinsp