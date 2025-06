Assembleia Legislativa de Goiás concede a Helder Molina o Título Honorífico de Cidadão Goiano

Além da homenagem ao Chairman e CEO do Grupo MAG, os corretores foram laureados pelos serviços prestados no estado – O Grupo MAG, uma das empresas mais longevas do país, com 190 anos de atuação ininterrupta, faz parte da história do Brasil. Somente em Goiás, a instituição possui mais de 70 mil clientes e movimentou mais de R$75 milhões, em arrecadação, no último ano. Por conta dos impactos positivos do grupo à região, no último sábado (31), o Chairman e CEO do Grupo MAG, Helder Molina, foi agraciado com o Título Honorífico de Cidadão Goiano, em solenidade no Plenário Iris Rezende, em Goiânia (GO).

O evento também contou com uma Honra ao Mérito concedida aos corretores de seguros do estado, em reconhecimento ao trabalho dos profissionais na região. Estiveram presentes o Sr. Nilton Molina, Presidente do Instituto de Longevidade MAG; Carol Vieira, Diretora de Parcerias Estratégicas do Grupo MAG; Márcio Batistuti, Diretor Comercial da MAG Seguros e o Superintendente de Unidade em Goiás, Luiz Gonzaga Netto.

“É um orgulho para todos nós receber essa homenagem. Esse reconhecimento também celebra o trabalho que construímos junto aos corretores do estado. Valorizamos cada conquista que nasce dessa parceria. Seguimos firmes, com a MAG ao lado de quem faz a diferença todos os dias”, disse Molina.

Goiás é estratégico para o Grupo MAG. A companhia possui mais de 500 corretores na região atuando na disseminação da cultura de proteção financeira, sendo 120 formados pela própria MAG. Em 2024, a média de arrecadação mensal da empresa, em Goiás, foi de R$6,2 milhões. Nos últimos cinco anos, o valor total pago de prêmios foi de R$7,6 milhões. Já os benefícios (sem resgate) totalizaram R$83,5 milhões no mesmo período.

“Gostaria de agradecer imensamente pelo Título de Cidadão Goiano. Goiás é uma potência. Não mediremos esforços para continuar fomentando o empreendedorismo e a proteção financeira dos cidadãos do estado. O Grupo MAG segue com sua missão e compromisso contínuo com inovação, responsabilidade social e longevidade”, finalizou Molina.

Sobre o Grupo MAG

Com 190 anos de operação ininterrupta no mercado brasileiro, o Grupo MAG atua nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG. A companhia tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país.