Armazém Seguro: riscos, seguros e governança em debate no ANSP Café

Evento reuniu especialistas do setor para discutir metodologias de gerenciamento de riscos, subscrição e resseguros aplicados à proteção de armazéns logísticos no Brasil – Dia 11 de agosto, a Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) realizou mais uma edição presencial do ANSP Café, desta vez com foco no tema “Armazém Seguro: Métodos e Práticas de Gerenciamento de Riscos e Seguros Aplicados a Armazéns”. O encontro debateu diferentes olhares do mercado brasileiro sobre seguros para armazéns, metodologias de análise prévia de riscos (APR), processos de subscrição e estratégias para aprimorar a qualificação dos profissionais da cadeia produtiva de seguros.

Com a crescente complexidade da logística no país e a importância dos armazéns na proteção de ativos estratégicos, o evento destacou a relevância de estabelecer metodologias de gerenciamento de riscos como instrumento de governança nos contratos de seguros e resseguros, além de apresentar plataformas tecnológicas para o monitoramento contínuo dos riscos operacionais.

A abertura foi conduzida pelo Acadêmico Artur Santos, diretor da ANSP, seguida pela contextualização e moderação do Acadêmico Prof. Dr. Sergio Hoeflich, coordenador da Cátedra de Educação em Seguros da ANSP.

Painéis temáticos

O encontro foi estruturado em três painéis que exploraram diferentes perspectivas do setor. O Painel 1, sobre o mercado de seguros para armazéns e metodologias das seguradoras, contou com a participação da Ac. Daniela Paschoal (advogada, professora e escritora), de Thiago Amorim (Superintendente de Gerenciamento de Riscos na Sompo) e de Guilherme Valdo Faria (Engenheiro da ISMA).

“Falta, do lado das seguradoras, utilizarmos melhor o banco de dados que já temos, construir um data lake que nos ajude a tomar decisões e olhar para o parâmetro de propriedade também. Isso é muito importante. Se não traduzirmos os números/dados de maneira que o segurado entenda, ele vai contratar apenas o mais barato ou não vai contratar”, afirmou Thiago Amorim.

Na sequência, o Painel 2 abordou Gestão de Riscos em Armazéns – APR e monitoramento, reunindo o Ac. Thiago Fecher (Vice-coordenador da Cátedra de Seguro de Propriedade (Exceto Auto), João Guarnieri (Inspetor Técnico da ISMA) e novamente o Ac. Prof. Dr. Sergio Hoeflich.

Segundo Guarnieri, quando se trata de inspeção em sistemas de armazenagem, o trabalho deve estar respaldado pelas normas técnicas, como a NBR 17150/2024. Ele explicou que a atuação envolve a elaboração da documentação e o dimensionamento do sistema de armazenagem, além de entrega do pacote técnico completo por meio da plataforma IsaConnect.

Por fim, o Painel 3 discutiu Resseguros: apetite e tolerância aos riscos dos armazéns, com as contribuições do Ac. Giovanni Balen (Coordenador da Cátedra de Gerência de Riscos da ANSP), da Ac. Guadalupe Nascimento (Head of Legal na Gallagher Brazil) e de Francilene Rodrigues de Freitas (Gerente de Subscrição Property no IRB (Re)).

Giovanni Cezimbra Balen trouxe uma visão internacional sobre coberturas e gerenciamento de riscos, destacando a diferença em relação ao mercado brasileiro. “Lá fora é possível contratar desde seguros residenciais até industriais no modelo all risks. Não existem as coberturas nomeadas como temos aqui no Brasil. E por que conseguimos fazer assim lá e aqui não? A resposta está na falta de cultura, de percepção e de maturidade no gerenciamento de riscos. No exterior, o gerenciamento está acima do CEO, ligado diretamente ao conselho de administração. Ele não se subordina a ninguém”, explicou.

Após os painéis, os participantes puderam interagir com os debatedores, compartilhando percepções práticas e desafios sobre a proteção dos ativos armazenados no país.

O encerramento ficou a cargo do Ac. Prof. Dr. Sergio Hoeflich, que reforçou a necessidade de alinhar expectativas entre seguradoras, resseguradoras, corretoras, reguladoras, consultorias e comissárias de avarias, de forma a garantir proteção adequada, segurança operacional e sustentabilidade da cadeia logística brasileira.

Cooperação e formação profissional

O evento também ressaltou a importância da formação e capacitação contínua dos operadores do setor — técnicos, subscritores e corretores — para viabilizar a implantação de medidas de segurança que atendam aos requisitos normativos e contratuais. A coordenação geral foi realizada pelo Ac. Prof. Dr. Sergio Hoeflich e pelo Ac. Edmur de Almeida, Vice-Presidente Executivo da ANSP.

Com esta edição, a ANSP reafirma seu compromisso em fomentar o conhecimento técnico, promover debates estratégicos e apoiar o fortalecimento do setor de seguros e resseguros no Brasil.

Assista ao ANSP Café na íntegra no canal da ANSP no YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=nmSdcltVPTw