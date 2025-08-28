ANSP Café debate os objetivos e desafios do uso de Inteligência Artificial no mercado de seguros e previdência

Especialistas analisaram oportunidades, riscos e impactos multidisciplinares da tecnologia no setor – A Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) promoveu, na última quarta-feira (20), mais uma edição do ANSP Café, transmitido ao vivo pelo YouTube. O encontro reuniu especialistas de diferentes áreas para discutir os objetivos e desafios da adoção da Inteligência Artificial (IA) no mercado de seguros e previdência, em uma análise multidisciplinar que envolveu aspectos econômicos, jurídicos, éticos, tecnológicos e práticos.

A abertura e moderação ficaram a cargo da Acadêmica Solange Guimarães, diretora de Diversidade, Equidade e Inclusão da ANSP. Também participaram do debate o Acadêmico Francisco Galiza, coordenador da Cátedra de Ciências Econômicas da ANSP; a Acadêmica Ana Rita Petraroli, coordenadora da Cátedra de Seguros Inclusivos da ANSP; Leandro Giroldo, sócio-fundador da Lemmo Facilitadora em Seguros; e Gustavo Leança, diretor para Seguros da Capgemini Brasil.

Visão Tecnológica

Gustavo Leança, diretor para Seguros da Capgemini Brasil, apresentou o panorama do uso de IA no setor, destacando os principais casos de aplicação e os desafios da fase atual. “Fazendo uma analogia ao mar, nós estamos naquele momento em que a arrebentação está vindo e ainda tentamos superá-la. É um período conturbado do uso da tecnologia, mas as expectativas são ótimas. São ferramentas poderosíssimas, não só do ponto de vista técnico”, afirmou.

Leança destacou que a tecnologia permitirá atendimento 24 horas e ofertas cada vez mais personalizadas pelas seguradoras.

Na sequência, a Acadêmica Solange Guimarães trouxe a análise sob a ótica do cliente, ressaltando tanto os benefícios quanto os riscos. Segundo ela, o fator humano segue central. “Quem insere as informações e elabora os prompts somos nós, seres humanos, cheios de vieses e de defeitos. Não dá para falar de IA sem falar em ética e responsabilidade de cooperação entre governo, mercado e sociedade”, salientou.

A executiva reforçou ainda a importância da diversidade nas equipes de desenvolvimento como forma de reduzir vieses nos modelos de IA.

Visão Econômica

O economista Francisco Galiza analisou os impactos da IA no mercado, alertando para o equilíbrio entre oportunidades e riscos. “As oportunidades são enormes, mas não podemos desprezar os riscos. O mercado de seguros vai ganhar muito dinheiro, as empresas também, mas há pontos de atenção”, destacou.

Para ele, a IA é uma conquista tecnológica e científica excepcional, mas requer cuidado neste momento de transição, em que ainda não estão claros todos os desdobramentos para o setor.

Visão Jurídica e Ética

A Acadêmica Ana Rita Petraroli discutiu as implicações jurídicas da IA, levantando questões sobre responsabilidade em casos de danos causados por sistemas inteligentes.

“Como tratar o dolo ou a culpa de um agente causador de dano se ele não é humano, mas uma máquina? Como avaliar sua culpabilidade?”, questionou.

Ela também apontou desafios relacionados a indenizações, pensões e direitos autorais de conteúdos gerados por IA, além de potenciais impactos nas relações de trabalho.

“São ferramentas que precisam ser usadas com cautela. Me preocupa a responsabilização. Até onde poderemos nos esconder atrás da inteligência artificial e dizer: ‘não fui eu, foi a IA’? São caminhos que ainda teremos de percorrer”, ressaltou.

Visão da Distribuição

Já Leandro Giroldo trouxe a perspectiva da distribuição de seguros, avaliando como a IA pode transformar o trabalho dos corretores.

“O corretor não será substituído pela inteligência artificial, mas aquele que souber utilizá-la substituirá quem não a incorporar em sua rotina. Estamos em uma transição não só de corretores, mas também de consumo”, observou.

Encerramento

Após as apresentações, o painel abriu espaço para perguntas dos internautas. O encontro foi encerrado por Solange Guimarães, que reforçou a importância de manter o diálogo aberto e transversal sobre os impactos da IA no setor.

Esta edição do ANSP Café teve coordenação do Acadêmico Francisco Galiza, coordenador da Cátedra de Ciências Econômicas da ANSP, e do Acadêmico Edmur de Almeida, vice-presidente executivo da entidade.

Assista a live completa no canal da ANSP no YouTube:

Foto: Francisco Galiza, coordenador da Cátedra de Ciências Econômicas da ANSP