ANSP Café debate Capacitação Técnica em Seguros e Fundos de Pensão na CPLP

Evento reuniu representantes do Brasil, Angola e Moçambique para discutir formação profissional e parcerias acadêmicas voltadas ao fortalecimento do mercado segurador e previdenciário nos países de língua portuguesa – A Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) realizou, na última quarta-feira (1), mais uma edição do ANSP Café, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O encontro teve como tema “Capacitação Técnica dos Profissionais do Mercado Segurador e de Fundos de Pensão nas Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)” e reuniu especialistas e representantes de instituições brasileiras, angolanas e moçambicanas.

O objetivo do evento foi discutir e debater as oportunidades e desafios na oferta de capacitação profissional para o mercado de seguros e previdência nos países da CPLP – com destaque para Angola, Moçambique e Cabo Verde -, promovendo o intercâmbio técnico e científico entre acadêmicos da ANSP e profissionais brasileiros.

A abertura foi conduzida pelo Acadêmico Rogério Vergara, presidente da ANSP, e a contextualização ficou a cargo do Acadêmico Prof. Dr. Sergio Hoeflich, coordenador do MBA em Gestão de Riscos e Seguros da ENS e da Cátedra de Educação em Seguros da ANSP, que destacou a importância da formação técnica como instrumento de desenvolvimento e integração internacional.

A moderação foi conduzida por Gabriel Cangueza, diretor da ASFP – Angola, que também ressaltou o papel da capacitação na consolidação de mercados locais mais estruturados e competitivos.

O encontro contou ainda com palestras e debates que abordaram diferentes perspectivas sobre a formação e o fortalecimento técnico do mercado segurador nos países de língua portuguesa. O Acadêmico Prof. Dr. Sergio Hoeflich apresentou o tema “Perspectivas Técnicas e Acadêmicas – Programa Master’s”, destacando os avanços no campo educacional e a importância da troca internacional de conhecimento. A Acadêmica Magali Zeller, coordenadora da Cátedra de Ciências Atuariais da ANSP, perita e sócia na AT Service Consultoria Atuarial, abordou o tema “Capacitação Técnica aos Profissionais do Mercado Segurador e de Previdência nas Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)”, enfatizando o papel da educação técnica na formação de especialistas e na integração entre os países.

Na sequência, a Acadêmica Daniela Paschoal, advogada, professora e mestre em Gestão de Negócios, apresentou reflexões sobre o tema “Perspectivas da Capacitação em Compliance em Mercados Internacionais”, ressaltando a importância da governança e da conformidade como pilares da sustentabilidade do setor. Encerrando o ciclo de debates, o Dr. Israel Muchena, representante da HOLLARD Seguros Moçambique, compartilhou sua visão sobre as “Perspectivas de Promoção Acadêmica em Moçambique”, destacando as iniciativas voltadas ao fortalecimento do ensino e da profissionalização no mercado segurador local.

Entre os temas em destaque, o Prof. Dr. Sergio Hoeflich apresentou as Perspectivas Técnicas e Acadêmicas do Programa Master’s, destacando a relevância dos cursos de especialização em Atuariado e Gestão de Risco, Gestão Estratégica de Fundos de Pensão e Gestão Comercial de Seguros, realizados em parceria entre a ANSP e a ASFP. “Estruturamos três programas: um voltado à área atuarial, outro à gestão estratégica de fundos de pensão e um terceiro à gestão comercial de seguros”, explicou Hoeflich.

Segundo ele, foram criados módulos complementares e algumas disciplinas são compartilhadas entre os cursos. “Metodologicamente, buscamos integrar ao máximo os programas, para que haja networking e uma harmonização de abordagem. Se algum profissional desejar se qualificar em mais de uma especialidade, ele pode complementar posteriormente, com condições mais vantajosas em termos financeiros, e se preparar em outras áreas em que queira investir”, completou.

Na sequência, a Acadêmica Magali Zeller, coordenadora da Cátedra de Ciências Atuariais da ANSP e sócia da AT Service Consultoria Atuarial, falou sobre a Capacitação Técnica dos Profissionais do Mercado Segurador e de Previdência nas Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), ressaltando a importância de programas formativos voltados à qualificação e retenção de talentos nesses mercados.

“No Brasil, nós já temos um ‘de-para’ entre a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). Já temos essa primeira lição e talvez possamos montar um grupo técnico de estudos para verificar efetivamente todos os países envolvidos – e que poderão se alinhar e fazer parte desse processo -, para que inicialmente já tenhamos um comparativo legislativo de variáveis e possamos identificar o que pode ser utilizado em nível macro”, afirmou Magali.

A Acadêmica Daniela Paschoal, advogada, professora e mestre em Gestão de Negócios, abordou as Perspectivas da Capacitação em Compliance em Mercados Internacionais, destacando a necessidade de preparar profissionais para atuar em ambientes regulatórios cada vez mais complexos e interconectados.

“O que se espera com esse trabalho é fortalecer a credibilidade das instituições seguradoras e dos fundos de pensão – tão importantes para a sociedade, para o consumidor, para a proteção do patrimônio e do risco pessoal. Isso também vai preparar profissionais com competência para dialogar com reguladores internacionais, trazer boas práticas para aplicação em seus países e formar lideranças capazes de implementar programas de compliance mais robustos, adequados ao contexto local de cada nação que fala a língua portuguesa”, destacou Daniela.

Finalizando as apresentações, o Dr. Israel Muchena, representante da Hollard Seguros Moçambique, trouxe um panorama sobre as Perspectivas de Promoção Acadêmica em Moçambique, reforçando a relevância das parcerias entre instituições brasileiras e africanas para o avanço técnico e acadêmico do setor segurador.

“Mais uma vez, o novo relato das normas IFRS 17 apresenta as contas do seguro de forma diferente da tradicional. Moçambique e Angola já deveriam ter começado a implementar essas novas normas, e uma das razões pelas quais ainda não o fizemos é a falta de profissionais qualificados. Quero congratular essa iniciativa, porque ela vem justamente ao encontro dessa necessidade. Chega no momento certo, no sentido de congregar esses vários mercados parceiros”, afirmou Muchena.

O encerramento do evento ficou por conta do Prof. Dr. Sergio Hoeflich, que reafirmou o compromisso da ANSP em apoiar iniciativas de capacitação e difusão do conhecimento técnico em toda a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, fortalecendo os laços institucionais e a troca de experiências entre os mercados.

Esta edição do ANSP Café teve coordenação dos Acadêmicos Prof. Dr. Sergio Hoeflich, Sergio Nobre e Edmur de Almeida, vice-presidente executivo da ANSP. Contou com o apoio da Swiss Re, do Sindseg SP, do Bradesco Seguros, da Sompo, da Tokio Marine, da Alper, da Abecor e do PASI como mantenedores, além do suporte institucional da ABGR e da AIDA Brasil.

Assista à live completa no canal da ANSP no YouTube:

