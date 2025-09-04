Allianz traz especialistas internacionais para a Casa do Seguro, durante a COP 30

Uma das empoderadoras da Casa do Seguro, iniciativa da CNseg durante a COP 30, a Allianz Seguros promoverá dois painéis no espaço, com a participação de executivas globais da companhia, especialistas em Sustentabilidade, como keynote speakers. Os painéis serão realizados no dia 12 de novembro, no período da manhã.

Cidades resilientes em foco

Para abordar o tema “Cidades resilientes: planejamento urbano para um clima imprevisível”, o painel terá Lena Fuldauer, líder global de Soluções de Sustentabilidade e Resiliência da Allianz Commercial. A executiva trará sua visão sobre o impacto das mudanças climáticas em áreas urbanas, além das estratégias aplicadas globalmente em cidades expostas a eventos extremos e as iniciativas de incentivo à adaptação urbana sob a ótica do seguro. Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros, será o responsável pela moderação do painel, que também contará com a participação de Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da companhia, como palestrante.

Na Allianz Commercial, Lena atua no desenvolvimento de produtos e serviços resilientes frente a riscos climáticos, biodiversidade e mitigação de riscos ESG. Anteriormente, atuou como consultora e pesquisadora de organizações como a Global Center on Adaptation, Climate Compatible Growth e a UNOPS, agência da ONU especializada em infraestrutura e gestão de projetos. Doutora e mestre pela Universidade de Oxford, dedicou suas pesquisas ao desenvolvimento sustentável e às mudanças climáticas.

Em 2020, foi vencedora do Allianz Climate Risk Award, premiação anual da companhia para iniciativas voltadas a riscos e resiliência climática. No doutorado, desenvolveu métodos inovadores para avaliar como os riscos climáticos afetam o ambiente – natural e construído – e seus impactos no desenvolvimento sustentável, aplicando-os na ilha caribenha de Santa Lúcia. “Essa experiência consolidou o meu propósito de transformar ciência em soluções práticas, cocriadas com parceiros locais, e que possam gerar impactos reais para comunidades e negócios”, afirma a executiva.

Resiliência no seguro

O segundo painel, intitulado “Mudanças climáticas e o novo paradigma do seguro”, contará com Gabrielle Durisch, CSO da Allianz Commercial. A executiva trará uma perspectiva internacional sobre os riscos climáticos e seus impactos no setor, abordando ainda as estratégias globais da companhia para adaptação de produtos, gestão de riscos e fortalecimento da resiliência. Assim como no primeiro painel, a moderação ficará a cargo de Eduard Folch. Mauricio Masferrer, diretor executivo de Negócios Corporativos da Allianz Seguros e Managing Director da Allianz Commercial Brasil, também estará presente como painelista.

Com mais de dois anos na Allianz Commercial, Gabrielle já atuou anteriormente como head global de Sustentabilidade na companhia e foi promovida a CSO, em dezembro de 2024, para impulsionar a estratégia e a implementação da sustentabilidade nas principais áreas de negócios: soluções, operações e governança. Acumula mais de 20 anos de experiência nos setores de seguros e automotivo, com sólida formação em finanças e consultoria, tendo atuado na KPMG e na Deloitte, em funções que incluíram projetos de fusões e aquisições.

Segundo Gabrielle, a sua função atual integra as áreas de finanças, sinistros e mitigação de riscos e representa um avanço natural em sua carreira. “Entender como a sustentabilidade impacta áreas-chave do setor de seguros nos permite desenvolver uma abordagem orientada ao mercado para a sustentabilidade, com foco em como as mudanças climáticas e outros temas impactam os nossos clientes e como podemos alavancar a nossa experiência para apoiá-los de forma abrangente”, afirma.

Casa do Seguro

Espaço idealizado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), a Casa do Seguro tem o objetivo de posicionar o setor como agente fundamental na busca por soluções relacionadas à sustentabilidade e riscos climáticos. Inédita no segmento, a ação acontecerá em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro e será realizada durante a COP30 – Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que reunirá líderes mundiais, cientistas e ativistas ambientais.

“A crise climática exige respostas colaborativas, estruturadas e de longo prazo. Trazer especialistas para a Casa do Seguro durante a COP 30 é uma forma de contribuir com o debate, compartilhando conhecimento e impulsionando soluções práticas”, pontua Eduard Folch. Ele reforça que o setor tem uma posição privilegiada para transformar dados e previsões em mecanismos concretos de proteção e resiliência. “Queremos apoiar os nossos clientes, empresas e governos na transição para um futuro mais sustentável e seguro, fortalecendo a capacidade de adaptação das cidades e da sociedade como um todo”, conclui.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Lena Fuldauer, líder global de Soluções de Sustentabilidade e Resiliência da Allianz Commercial _cred. divulgação