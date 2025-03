Allianz Seguros reforça parcerias estratégicas no Brasesul 2025

Patrocinadora do evento, companhia terá executivos em painéis e receberá congressistas em estande exclusivo – Nos dias 20 e 21 de março, a Allianz Seguros estará no Brasesul 2025 – Congresso Sul Brasileiro de Corretores de Seguros, que será realizado no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre (RS). Com um público estimado de 2 mil pessoas, o evento contará com o patrocínio da companhia e terá como tema principal os pilares Participação, Comunicação, Humanização e Ação, promovendo debates e reflexões sobre os desafios e as oportunidades do segmento.

A participação da Allianz no Congresso será marcada pela presença de Eduard Folch, presidente da seguradora, no painel que reunirá grandes lideranças do setor. Na apresentação, agendada para 21 de março, às 9h, os executivos elencarão a importância de cada um dos quatro pilares para o desenvolvimento do mercado e para superar o desafio de inovar frente a gerações diferentes, principalmente em um momento de avanços tecnológicos e consumidores cada vez mais exigentes. A mediação será conduzida pelos presidentes dos Sincor’s da região Sul: André Thozeski, (Sincor-RS); Afonso Coelho Filho (Sincor-SC); e Wilson Pereira (Sincor-PR).

"O Brasesul é um evento estratégico não só para a Allianz, mas para todo o segmento. Além da possibilidade de trocar ideias sobre as inovações e soluções da nossa indústria, o Congresso será uma oportunidade para reafirmar o compromisso da companhia de desenvolver continuamente os corretores parceiros e de manter a excelência nos produtos e serviços oferecidos. Desta forma, contribuímos para que o mercado avance em direção a um modelo ainda mais colaborativo e alinhado às expectativas dos clientes e parceiros", afirma Eduard Folch.

Outro destaque será a participação de Cleide Camilotto, diretora Comercial

Regional Sul da Allianz, no painel “Comunicar e Agir”, que também acontecerá no dia 21, às 15h45. Este será o primeiro evento oficial de Cleide como executiva na Allianz. “Minha expectativa é fortalecer ainda mais a presença da Allianz na região Sul, ampliando parcerias estratégicas e oferecendo soluções eficientes para o mercado. O nosso objetivo principal é reforçar a cultura de inovação e excelência, sempre com foco no crescimento sustentável e na melhor experiência para o cliente”, destaca.

No Congresso, a Allianz terá, ainda, um estande exclusivo, onde os diretores e gerentes da companhia irão receber os visitantes.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país. Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros