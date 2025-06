Aconseg-MG promove workshop sobre impactos do Novo Marco Legal dos Seguros

A Associação das Agências, Assessorias e Consultorias de Seguros de Minas Gerais (Aconseg-MG) realiza no dia 24 de junho, das 8h30 às 12h, o workshop “Nova Lei do Seguro: o que mudará?”, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF (Sindicato das Seguradoras), em Belo Horizonte. O evento reunirá especialistas para discutir os principais aspectos da Lei nº 15.040/2024, conhecida como Novo Marco Legal dos Seguros, sancionada em dezembro de 2024, e que terá início da vigência em dezembro deste ano. A nova legislação promete modernizar as normas que regem os contratos de seguros privados no Brasil, com foco em mais segurança jurídica, transparência contratual e equilíbrio entre seguradoras e segurados.

Entre os convidados confirmados estão o advogado e professor Landulfo Ferreira, especialista em seguros e presidente da Comissão Jurídica do SindSeg MG/GO/MT/DF; o diretor comercial Minas Gerais e Centro-Oeste da Zurich e diretor do Sindicato das Seguradoras, Rogério Gebin; o presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes; o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello; e a diretora executiva Comercial da MAPFRE, Karine Brandão.

De acordo com o presidente da Aconseg-MG, Robson Augusto Carneiro, o workshop é uma iniciativa essencial que fomenta o debate técnico e prepara o mercado para as mudanças que já estão em curso.

“A nova lei representa uma grande transformação para todo o setor de seguros. Nosso objetivo é esclarecer de forma prática como essas mudanças afetam corretores, assessorias, seguradoras e clientes. Profissionais bem-informados estarão mais preparados para lidar com os desafios e oportunidades trazidos pela nova legislação”, afirma.

Após as apresentações, será realizado um debate entre os palestrantes e os diretores da Aconseg-MG, incluindo a interação com o público. A mediação ficará por conta do vice-presidente da Associação, Jader Pereira de Abreu Filho.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Aconseg-MG no YouTube. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/YhkoSsUXfCN4RNTS6