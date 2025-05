Acelerando relacionamentos: Lounge da Sancor Seguros promove experiência marcante em Interlagos

No último fim de semana, dias 3 e 4 de maio, a Sancor Seguros promoveu um espaço de celebração e proximidade com os corretores e parceiros comerciais ao promover uma experiência exclusiva em seu lounge durante mais uma etapa da Stock Car no Autódromo de Interlagos. A ação fez parte da premiação da campanha de vendas Acelera, realizada nos meses de fevereiro e março, e também contou com a presença de convidados estratégicos da companhia.

Com vista privilegiada para a pista e uma estrutura pensada nos mínimos detalhes, o lounge foi cenário de reconhecimento e emoção. Para Sandro Moraes, Superintendente Comercial da Sancor nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a proposta central foi clara: “Promover uma experiência diferenciada para nossos corretores e parceiros de negócios.”

Ao longo dos dois dias de evento, os convidados puderam acompanhar de perto a performance das máquinas que protagonizam a corrida, interagir com pilotos e curtir uma programação. “Não foi apenas uma escolha. Os convidados que participaram da campanha conquistaram esse momento por meio de ações específicas de vendas. A premiação foi no final de semana em Interlagos — e fizemos questão de tornar isso especial”, destacou Sandro.

Para o corretor Wilsinho Pereira, um dos premiados da campanha, a experiência foi inesquecível. “Foi fantástica. Gostamos muito da emoção, da participação próxima com os pilotos e dos carros incríveis. Além disso, o relacionamento com a equipe da Sancor foi impecável. Nos receberam com muito carinho e atenção. Só temos a agradecer”, afirmou.

A organização do evento também chamou a atenção dos participantes. “O que mais me impressionou foi a administração do tempo para coordenar tantas atividades com envolvimento do público. A estrutura de alimentação e open bar estava excelente, com equilíbrio, qualidade e fartura. Tudo muito bem organizado. Parabéns à equipe e à Sancor por escolher um evento tão qualificado”, ressaltou Wilsinho.

Além de proporcionar um momento único aos seus parceiros, a ação reforçou o posicionamento da seguradora que valoriza o relacionamento humano e o reconhecimento de quem caminha ao seu lado. “A importância de ações como essa está no fortalecimento do vínculo, na valorização dos corretores e na fidelização das nossas parcerias”, completou Sandro.