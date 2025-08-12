A presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, fez palestra no IBMEC

A convite do professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), Marcio Murad, a executiva fez um relato sobre a sua trajetória no mercado segurador, no CVG-RJ, e falou sobre o potencial de crescimento do setor em palestra online para alunos de todo Brasil – “Mostrar a minha experiência no mercado de seguros e no CVG-RJ, em especial, onde me transformei na primeira mulher presidente nos 59 anos de existência da entidade, para alunos de todo o Brasil, foi uma oportunidade única de levar a mensagem dos segmentos de Vida e Benefícios para um extrato da sociedade muito importante. Além disso, pude dar uma visão do potencial do setor de seguros, que só em 2024 cresceu mais de 12% e que a previsão dos analistas para o crescimento até o final de 2025 está em torno de 10%. Trata-se de uma forma de disseminar a cultura de seguros para um grupo de pessoas com alto grau de interesse e conhecimento das atividades econômicas mais relevantes do Brasil. Eu só tenho a agradecer o professor Márcio Murad por este convite que muito me honrou”, explicou a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra.

A palestra foi realizada em 05 de agosto, para o curso de MBA Mercado de Capitais, do IBMEC. O professor Murad disse que “um dos desafios do curso é trazer conteúdos de qualidade, que possam ser aplicados na prática. Um dos caminhos é a união da academia com o mercado. Para isso, convidamos pessoas de referência, para falar de suas trajetórias e desafios. Foi um momento especial de muita troca e aprendizado”, destacou o docente do IBMEC.

Projeção – O IBMEC é considerado uma das instituições de ensino mais conceituadas no ensino da graduação e pós-graduação, fundada há mais de 50 anos. Oferece um portfólio robusto, composto por programas de graduação, pós-graduação, mestrado, extensão e cursos para empresas, com avaliações máximas no MEC e chancelas concedidas por importantes instituições do Brasil e exterior.

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

