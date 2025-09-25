28º Congresso Internacional UNIDAS debate longevidade, inovação e o futuro da saúde

Salvador recebe, de 5 a 7 de novembro, um dos maiores encontros da saúde suplementar do Brasil, com foco em envelhecimento populacional e modelos sustentáveis de gestão – Agosto de 2025 – Salvador será palco do 28º Congresso Internacional UNIDAS (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde), que reunirá líderes do setor de saúde suplementar para debater os rumos da longevidade e da saúde na próxima década. Com o tema “Longevidade e a preparação para a saúde do futuro”, o evento acontece entre os dias 5 e 7 de novembro, no Centro de Convenções da capital baiana.

A programação abordará seis macrotemas que definirão o futuro da saúde no Brasil:

* Longevidade e promoção da saúde integral: estratégias para viver mais e melhor.

* Inovação tecnológica e Saúde 5.0: inteligência artificial, big data e telemedicina.

* Modelos de gestão e governança sustentável: foco em eficiência e equilíbrio financeiro.

* Cuidados centrados no indivíduo: personalização e excelência na jornada do paciente.

* Colaboração e integração no ecossistema de saúde: parcerias para ampliar resultados.

* Saúde mental e bem-estar na longevidade: base para uma vida produtiva e de qualidade.

Os desafios da longevidade para a saúde suplementar e as autogestões

O aumento da expectativa de vida no Brasil impõe desafios estruturais à saúde suplementar. Segundo o IBGE, a proporção de idosos no país passou de 8,7% em 2000 para 15,6% em 2023 e pode chegar a 37,8% até 2070 — tendência que se reflete em todo o setor. De acordo com pesquisa UNIDAS, nas autogestões, o cenário é ainda mais desafiador: 30% dos beneficiários têm 60 anos ou mais e 5,2% superam os 80, o que pressiona a sustentabilidade desses modelos e exige novas estratégias de prevenção e gestão.

Para Mário Jorge, presidente da UNIDAS, o envelhecimento da população é um avanço social, mas traz desafios importantes para a sustentabilidade do sistema, especialmente nas autogestões, modelos sem fins lucrativos em que a própria organização é responsável pela gestão da saúde dos colaboradores. “Garantir que essa longevidade seja acompanhada de saúde e autonomia depende de prevenção efetiva, atenção primária forte e gestão inteligente de recursos. É preciso agir agora para preservar a sustentabilidade e a qualidade do cuidado para as próximas gerações”, defende.

Confira alguns dos palestrantes confirmados

* Carla Soares, diretora-presidente interina da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar);

* Ana Maria Malik, especialista em gestão de serviços em saúde na FGV (Fundação Getúlio Vargas)

* Antônio Britto, diretor executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP)

* Edgar Nunes de Moraes, diretor do Hospital das Clínicas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais)

* Martha Oliveira, diretora-executiva da Laços Saúde e ex-diretora da ANS

* Jorge Aquino, diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS

* Ricardo Tavares, diretor do Centro de Inovação em Saúde da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).

Destinado a CEOs, dirigentes, gestores de planos de saúde, profissionais da saúde e prestadores de serviços, o Congresso terá painéis e workshops sobre inovação tecnológica, gestão eficiente, políticas públicas e práticas centradas no paciente, preparando o setor para os desafios da próxima década. As inscrições já estão abertas: link.

* Programação sujeita a alterações

28º Congresso UNIDAS

Quando: 05 a 07 de novembro

Onde: Centro de Convenções Salvador – Av. Octávio Mangabeira, 5.490 – Boca do Rio, Salvador – BA

Programação: 28º Congresso UNIDAS

Inscrições: 28º Congresso Internacional UNIDAS – Longevidade e a preparação para a saúde do futuro em Salvador – Sympla

Sobre o Congresso UNIDAS

O 28º Congresso Internacional UNIDAS será realizado de 5 a 7 de novembro de 2025, no Centro de Convenções Salvador (BA). Com o tema “Longevidade e a preparação para a saúde do futuro, o evento reunirá especialistas, gestores e líderes da saúde suplementar para discutir os caminhos da inovação, integração setorial e sustentabilidade no cuidado com as pessoas.

O Congresso é voltado a CEOs, dirigentes, gestores de planos de saúde, profissionais da saúde e prestadores de serviços, com foco em temas como gestão, governança, inovação, experiência do beneficiário e bem-estar integral.

Sobre a UNIDAS

A UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – é uma entidade associativa sem fins lucrativos, representante das operadoras de autogestão do Brasil – segmento da saúde suplementar em que a própria instituição é a responsável pela administração do plano de assistência à saúde oferecido aos seus empregados, servidores ou associados e respectivos dependentes. Atualmente, a UNIDAS congrega cerca de 4 milhões de vidas e mais de 100 filiadas nos Estados e no Distrito Federal.

Ciente do seu compromisso de discutir a saúde suplementar, a entidade tem como objetivo fortalecer a competitividade das autogestões, levar soluções e conhecimento para as instituições e atuar permanentemente junto às agências reguladoras – Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao Ministério da Saúde, ao Congresso Nacional, entre outras instâncias governamentais. Anualmente, dois grandes eventos são promovidos – o seminário e o congresso, ambos com o intuito de difundir conhecimento, promover a troca de informações e incentivar o debate sobre gestão de saúde.