10º Congresso Internacional de Direito do Seguro celebrará novo Marco Legal

A promulgação da nova Lei de Contrato de Seguro, considerada o marco legal da matéria, que veio sendo a principal bandeira do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, desde sua fundação, marcará a 10ª edição do Congresso Internacional de Direito do Seguro que o IBDS promove em São Paulo, entre os dias 16 e 18 de outubro. A programação acontecerá nas dependências de dois ícones culturais da cidade: o MASP e o Theatro Municipal. Estão programados shows de Hermeto Pascoal e Paulinho da Viola, entre muitos outros.

Nascido em 2000, o IBDS tem como missão aprimorar o Direito do Seguro. “Embora o Brasil seja o maior mercado de seguros da América Latina, ainda há importantes lacunas na reflexão jurídica sobre o tema”, destaca Ernesto Tzirulnik, presidente do IBDS e o principal idealizador da Lei do Contrato de Seguro.

As inovações trazidas pela Lei nº 15.040/2024, a primeira legislação específica do contrato de seguro no Brasil, serão debatidas por grandes especialistas brasileiros e estrangeiros. A edição deste ano fará uma homenagem ao fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, falecido em maio, e à professora Judith Martins-Costa, doutora em Direito pela USP e presidente do Instituto de Estudos Culturalistas.

Já estão confirmadas as participações de grandes nomes do setor, como Alessandro Octaviani, superintendente da Susep; Ana Frazão, ex-conselheira do CADE; Gilberto Bercovici, professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP; Fábio Ulhoa Coelho, professor titular da PUC-SP; Maria Inês de Oliveira Martins, professora de Direito Comercial na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, entre muitos outros da América Latina e Europa.

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/x-congresso-internacional-de-direito-do-seguro-do-ibds/3087097), com vagas limitadas.

A programação completa está disponível no site forum.ibds.com.br.

Foto: Ernesto Tzirulnik, presidente do IBDS