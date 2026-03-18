Especialistas participarão do I Fórum Seg News de Arbitragem X Nova Lei do Seguro!

O evento está agendado para o dia 10 de abril (híbrido) das 8h30 ás 12h00, em São Paulo, e contará com especialistas em Direito do Seguro. Confira o programa e faça a sua inscrição (Vagas Limitadas).

I Fórum Seg News de Arbitragem no Mercado de Seguros

A Cláusula Arbitral (Artigo 129) e a Nova Lei do Seguro (Lei 15.040)

Data: 10 de Abril de 2026 – Das 8h30 ás 12h00

*Presencial: Espaço Alameda Campinas (SP)

Alameda Campinas, 463, 5o Andar – Cj 5-B (Próximo à Estação do Metrô Trianon MASP

*Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

Faça a sua inscrição pelo WhatsApp: 11 934157357

Realização:

Centro de Capacitação Profissional Seg News

www.agenciasegnews.com.br

PROGRAMAÇÃO:

Coordenação:

Ivanildo J. M. Sousa, CEO e Editor da Agência Seg News

I Painel (9h00 ás 9h40): A Cláusula Arbitral na Nova Lei do Seguro (Artigo 129 da Lei 15.040)

Palestrante: Dr. Márcio Malfatti, Sócio do Escritório Pimentel Advogados Associados

II Painel (9h40 ás 10h20): Perfil e atuação da Câmara de Mediação e Conciliação Sincor-SP (CâmaraSIN)

Palestrante: Dra Vivien Lys, Coordenadora Jurídica da CâmaraSIN (Sincor-SP)

Coffe Break (10h20 ás 10h40)

III Painel (10h40 ás 11h20): A Cláusula de Arbitragem nos Sinistros de Transporte de Cargas (Modal Marítimo)

Palestrante: Dr. Paulo Henrique Cremoneze, Sócio do Escritório Machado e Cremoneze Advogados Associados

IV Painel (11h20 ás 12h00): A Cláusula de Arbitragem nos Sinistros de Grandes Riscos (Property & Responsabilidades)

Palestrante: Dr. Thiago Leone Molena, Superintendente Jurídico e de Sinistros da Wiz Corporate

Inscrições:

Presenciais………………..R$ 230,00

*A partir de 02 inscrições…R$ 200,00 (Cada)

On Line……………………R$ 120,00

*A partir de 02 Inscrições…..R$ 100,00 (Cada)

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

Faça a sua inscrição pelo WhatsApp: 11 934157357