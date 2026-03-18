Especialistas participarão do I Fórum Seg News de Arbitragem X Nova Lei do Seguro!

O evento está agendado para o dia 10 de abril (híbrido) das 8h30 ás 12h00, em São Paulo, e contará com especialistas em Direito do Seguro. Confira o programa e faça a sua inscrição (Vagas Limitadas).
I Fórum Seg News de Arbitragem no Mercado de Seguros
A Cláusula Arbitral (Artigo 129) e a Nova Lei do Seguro (Lei 15.040)
Data: 10 de Abril de 2026 – Das 8h30 ás 12h00
*Presencial: Espaço Alameda Campinas (SP)
Alameda Campinas, 463, 5o Andar – Cj 5-B (Próximo à Estação do Metrô Trianon MASP
*Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
Faça a sua inscrição pelo WhatsApp: 11 934157357
Realização:
Centro de Capacitação Profissional Seg News
www.agenciasegnews.com.br
PROGRAMAÇÃO:
Coordenação:
Ivanildo J. M. Sousa, CEO e Editor da Agência Seg News
I Painel (9h00 ás 9h40): A Cláusula Arbitral na Nova Lei do Seguro (Artigo 129 da Lei 15.040)
Palestrante: Dr. Márcio Malfatti, Sócio do Escritório Pimentel Advogados Associados
II Painel (9h40 ás 10h20): Perfil e atuação da Câmara de Mediação e Conciliação Sincor-SP (CâmaraSIN)
Palestrante: Dra Vivien Lys, Coordenadora Jurídica da CâmaraSIN (Sincor-SP)
Coffe Break (10h20 ás 10h40)
III Painel (10h40 ás 11h20): A Cláusula de Arbitragem nos Sinistros de Transporte de Cargas (Modal Marítimo)
Palestrante: Dr. Paulo Henrique Cremoneze, Sócio do Escritório Machado e Cremoneze Advogados Associados
IV Painel (11h20 ás 12h00): A Cláusula de Arbitragem nos Sinistros de Grandes Riscos (Property & Responsabilidades)
Palestrante: Dr. Thiago Leone Molena, Superintendente Jurídico e de Sinistros da Wiz Corporate
Inscrições:
Presenciais………………..R$ 230,00
*A partir de 02 inscrições…R$ 200,00 (Cada)
On Line……………………R$ 120,00
*A partir de 02 Inscrições…..R$ 100,00 (Cada)
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
Faça a sua inscrição pelo WhatsApp: 11 934157357