CSP Bahia reforça presença institucional e relacionamento com beneméritas no 6º ConsegNNE

O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia (CSP Bahia) marcou presença no 6º Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste (ConsegNNE), realizado nos dias 13 e 14 de março, em Salvador, consolidando sua atuação institucional junto ao mercado e ampliando o relacionamento com beneméritas, associados e lideranças do setor.

Realizado pela primeira vez com a integração das regiões Norte e Nordeste, o congresso reuniu executivos do mercado, corretores de seguros, seguradoras e entidades representativas para debater temas como inovação, crescimento do mercado e o papel estratégico do corretor em um cenário de transformação. A programação incluiu painéis sobre tecnologia, inteligência artificial, relacionamento e ampliação da cultura do seguro no país.

A participação do CSP Bahia foi marcada pela presença ativa de sua diretoria e do presidente da entidade, Antonio Daniel Mota, que acompanhou a programação e reforçou o compromisso institucional do Clube com o fortalecimento do setor na região.

Durante o evento, a entidade promoveu uma série de entrevistas com representantes das beneméritas e lideranças do mercado, destacando iniciativas, percepções e tendências discutidas ao longo do congresso. O conteúdo está sendo divulgado nos canais digitais da instituição, ampliando o alcance das discussões e dando visibilidade às mantenedoras.

Para o presidente do CSP Bahia, a participação no evento reflete o posicionamento da entidade no ecossistema de seguros. “Estar presente em um encontro com a dimensão do ConsegNNE é fundamental para o fortalecimento do mercado e para a valorização do corretor de seguros. A entidade acompanhou os debates, prestigiou as beneméritas e promoveu a visibilidade das parceiras. Nosso objetivo é manter uma atuação consistente ao longo do ano, com presença nos principais fóruns do setor”, afirma Mota.

Segundo ele, o congresso evidenciou a importância da inovação aliada ao relacionamento para o desenvolvimento do mercado. “A programação reuniu conteúdo relevante e oportunidades de conexão. A pauta de inovação, especialmente com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, mostra que o setor evolui sem perder de vista o papel central das pessoas e da confiança nas relações”, destaca.

“A presença no ConsegNNE também reforça a estratégia do CSP Bahia de ampliar sua atuação institucional e fortalecer a conexão com o mercado, por meio da participação qualificada em eventos, produção de conteúdo e valorização contínua das beneméritas e associados ao longo de 2026”, conclui o dirigente.

Foto: Diretores do CSP Bahia, representantes das beneméritas e executivos do setor durante o 6º ConsegNNE