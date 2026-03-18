Arley Boullosa é o novo Consultor Comercial do Sincor-RJ

O Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (Sincor-RJ) anuncia Arley Boullosa como novo Consultor Comercial. Com uma experiência de 35 anos no setor de seguros e 22 anos como professor da Escola de Negócios e Seguros (ENS), o executivo tem um histórico consolidado em consultorias para seguradoras e corretoras, e chega para fortalecer ainda mais a atuação do Sincor-RJ junto aos seus associados.

A iniciativa tem como objetivo apoiar o desenvolvimento e o fortalecimento das corretoras de seguros, oferecendo uma abordagem prática e focada em temas essenciais para o crescimento sustentável das empresas. Dentre os tópicos abordados, estarão estratégia comercial, modelos de negócios, definição de processos, elaboração e acompanhamento de metas, gestão de pessoas, formatos de remuneração das equipes, canais de captação e distribuição de seguros, além de negociações com seguradoras. Com foco nas pequenas e médias corretoras, que representam uma parte significativa do mercado, a consultoria visa compartilhar boas práticas de gestão que sejam aplicáveis no dia a dia das empresas, independentemente do seu porte.

Boullosa destaca a importância da adaptação do mercado e da evolução das corretoras diante das novas dinâmicas e tendências do setor de seguros. “Estamos reiniciando um trabalho no Sincor RJ, mas com um modelo mais moderno e alinhado com as necessidades atuais. Teremos um evento por mês para compartilhar boas práticas e novas oportunidades para expandir na condução de um programa mais completo”.

O retorno marca um momento estratégico para o Sindicato, que conta com uma consultoria comercial em conjunto com outras áreas como Consultoria Técnica, Jurídica e Contábil/Fiscal, ampliando o conjunto de serviços oferecidos aos seus associados. A consultoria atuará em três eixos principais: crescimento profissional, posicionamento competitivo e geração de negócios, ajudando os corretores a fortalecerem suas posições no mercado e aumentarem suas oportunidades de desenvolvimento.

O executivo acumula 21 anos atuando em grandes seguradoras, como Allianz, Bradesco Seguros e AIG, 14 anos como sócio fundador da Moby Corretora e 3 anos à frente da Diretoria de Ensino do Sincor-RJ. Ele traz para o Sincor-RJ a experiência adquirida ao longo desses anos, para abordar temas práticos que vão desde a estratégia até a gestão de pessoas, com a missão de ensinar boas práticas que podem ser implementadas por corretoras de qualquer porte. A Moby Corretora, fundada por Boullosa em 2012, serve como um exemplo de sucesso no setor, com um modelo de negócio bem estruturado e uma equipe de 36 pessoas que emite quase R$ 3 milhões em prêmios por mês, focada em operações de varejo.