Bradesco Vida e Previdência promove primeiro Café ConVida do ano com lançamento do ‘Empresarial Flexível Coletivo’

Produto amplia portfólio para PMEs e torna a jornada operacional mais eficiente com redução do tempo de cotação para os corretores – No primeiro Café ConVida do ano, a Bradesco Vida e Previdência anunciou a ampliação de seu portfólio para PMEs com o lançamento do Empresarial Flexível Coletivo Bradesco. A novidade reforça a estratégia da companhia de oferecer soluções cada vez mais completas e personalizáveis em um momento de evolução consistente do segmento empresarial.

Segundo Ricardo Campos, superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência, o mercado de PMEs vive um momento de amadurecimento na contratação de benefícios e proteção financeira. “As empresas estão mais conscientes sobre retenção de talentos e gestão de riscos. Nosso movimento com o Empresarial Flexível Coletivo Bradesco é responder a essa demanda com uma solução estruturada, competitiva e preparada para escalar”, observa.

O Café ConVida é um bate-papo virtual ao vivo, promovido pela Bradesco Vida e Previdência, voltado a corretores de seguros de todas as regiões do país. A live reúne especialistas para debater estratégias de vendas, produtos e tendências de mercado e chega a reunir mais de dois mil profissionais.

Solução modular para PMEs combina flexibilidade de coberturas e redução do tempo de operação da plataforma

Voltado a empresas de três a 500 vidas, o Empresarial Flexível Coletivo Bradesco foi estruturado para oferecer uma solução completa. O produto disponibiliza capital segurado de até R$ 2 milhões para todos os grupos e, além das coberturas tradicionais de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, possui uma grade ampliada de coberturas e assistências. Entre elas: adaptação de residência e veículo, filhos póstumos, incapacidade temporária, diagnóstico definitivo de câncer e diárias por internação hospitalar.

“Além deste produto robusto, estamos entregando mais eficiência na jornada. O corretor ganha autonomia, agilidade na cotação e maior previsibilidade na implantação e renovação. Isso significa mais produtividade e mais capacidade de gerar negócios no segmento empresarial”, explica Alessandro Malavazi, superintendente Sênior da Bradesco Vida e Previdência.

A solução permite a criação de subgrupos com combinações diferenciadas de coberturas, capitais e assistências, de acordo com o perfil de cada empresa. Além disso, opera com opção de contratação nas modalidades contributária ou não contributária, aceite digital e definição de capital uniforme ou múltiplo salarial, dando ao corretor autonomia para construir a melhor oferta para o seu cliente.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Foto: Ricardo Campos à esquerda e Alessandro Malavazi à direita