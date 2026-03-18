Inscrições abertas para o ANSP Fórum II – ESG | Pós-COP30

A Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) realiza, no dia 06 de abril, na sede da Porto Seguro, em São Paulo, o ANSP Fórum II – ESG | Pós-COP30, reunindo especialistas e lideranças do setor para discutir os impactos e desdobramentos da COP30, além das perspectivas para a COP31.

A iniciativa propõe um espaço de diálogo qualificado sobre temas estratégicos para o mercado, como a contabilização e mitigação de emissões de gases de efeito estufa, o uso de dados e ferramentas para a gestão de riscos climáticos e o papel do setor de seguros na construção de uma economia mais sustentável.

Com uma programação dinâmica, o Fórum contará com painéis que abordarão desde o legado da COP30 até soluções práticas para integrar riscos climáticos às operações do mercado, além de promover networking e integração entre profissionais do setor.

Sobre o evento:

Local: Porto Seguro – Alameda Barão de Piracicaba, 618 – Torre B

Espaço: Salão Menor da Porto Seguro

Horário: das 13h30 às 17h00

Estacionamento pago no local

Evento gratuito e aberto ao público

Inscrições: https://forms.gle/zdk8QJXhtebnydFu6

A realização do Fórum reforça o compromisso da ANSP em fomentar o debate e contribuir para o fortalecimento do papel estratégico do seguro na transição para uma economia mais sustentável.