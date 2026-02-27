Escritório Machado e Cremoneze e FIESP/CIESP (Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem) realizam evento em conjunto

O encontro “Dialogos Mercado Segurador, Judiciário e ADRS” aconteceu hoje (27 de Fevereiro) na sede da FIESP/CIESP, em São Paulo, e destacou o tema “CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR (PARADIGMAS E PARADOXOS)”. Além do advgado Paulo Henrique Cremoneze, sócio do escritório Machado e Cremoneze, também participaram do evento Lilian Elizabeth Menezes Bertolani, Secretaria-geral da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp; o Desembargador paulista Marco Fabio Morsello (autor de livro brasileiro mais completo sobre o tema); os juízes paulistas Frederico Messias e Leonardo Grecco (lotados em Santos); Professora Eliane Octaviano Martins (autoridade acadêmica em Direito Marítimo) e o advogado Marcelo Sammarco (um dos mais importantes defensores brasileiros de armadores, Clubes P&I e agentes de cargas).