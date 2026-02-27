MAG Seguros traz novo reforço para a gerência comercial de Assessorias e Grupos Especiais

Thais Cardoso assume cadeira estratégica no time de Mercado e reforça foco no desenvolvimento técnico e comercial de corretores em vida e previdência – A MAG Seguros, empresa especialista em vida e previdência com 191 anos de atuação ininterrupta, anunciou a contratação de Thais Cardoso para a posição de Gerente Comercial de Assessorias e Grupos Especiais na Superintendência SP Capital e Litoral na Diretoria de Mercado, área considerada estratégica e em expansão dentro da companhia. Thais passa a atuar no suporte e evolução do corretor, conectando capacitação, estratégia e adequação de soluções em um contexto de crescimento do debate sobre proteção financeira e planejamento de longo prazo.

“Quando bem estruturadas, as Assessorias e Grupos Especiais deixam de ser apenas um apoio operacional e passam a exercer um papel estratégico na jornada do corretor. Elas contribuem para a leitura da carteira, ajudam a identificar oportunidades em vida e previdência, direcionam tecnicamente as abordagens conforme o perfil do cliente e aproximam o corretor do portfólio de soluções da seguradora”, afirma Thais.

Natural de Sarandi (RS), a executiva é formada em Ciências Contábeis e soma 10 anos de experiência no mercado segurador. A executiva iniciou a carreira em uma corretora de seguros, etapa que contribuiu para consolidar uma visão prática do negócio e do papel consultivo do corretor na construção de soluções para diferentes perfis de clientes. Também já atuou com Assessorias e Grupos Especiais em outras seguradoras.

