Bradesco Seguros inicia operação especial para segurados na Zona da Mata de MG

Após as fortes chuvas recentes que atingiram as cidades da Zona da Mata de Minas Gerais, a Bradesco Seguros iniciou uma operação de apoio à região. A Companhia está com uma mobilização de profissionais e corretores das cidades atingidas para agilizar a liquidação de sinistros, realizando o pagamento das indenizações aos segurados, no menor prazo possível.

“Nossas equipes estão em contato ativo com segurados e corretores de forma a flexibilizar a demanda de documentos possibilitando uma maior agilidade no suporte aos clientes da região atingida. Também estamos encaminhando equipes de apoio (Guinchos e Vans Residencial). Até o momento, já foram registrados dezenas de avisos de sinistro de nossos clientes”, explica Márcio Jordão, Superintendente Sênior de Sinistros da seguradora. “A Bradesco Seguros está solidária aos familiares das vítimas das chuvas na Zona da Mata de Minas. Como liderança local, posso garantir que nossos funcionários da região estão empenhados em agilizar os processos e prestar o apoio necessário aos atingidos e aos corretores de seguros ”, afirmou Emanuel Nascimento, Superintendente Regional MG/RJ/ES .

Foto: Márcio Jordão, Superintendente Sênior de Sinistros