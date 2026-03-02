AXA no Brasil é reconhecida no Prêmio Cliente SA

Companhia é a melhor colocada na categoria Seguros e Previdência – A AXA no Brasil é prata no Prêmio CX Cliente SA, a maior posição no segmento de seguros em uma das principais premiações brasileiras dedicadas à excelência em Customer Experience. A conquista reforça a maturidade da companhia na integração entre cultura, pessoas e estratégia de experiência do cliente.

Danielle Titton Fagaraz, Diretora de Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil, afirma que “trabalhar por uma jornada positiva não é apenas um atributo de atendimento, mas uma diretriz estratégica de negócio. A experiência do cliente começa dentro de casa, com práticas diárias que sustentam resultados consistentes e relações de confiança”, comemora a executiva. A conquista também fortalece institucionalmente a reputação da AXA no mercado brasileiro de seguros e valida sua estratégia orientada pelo valor Cliente em Primeiro Lugar.

Para Alexandre Campos, Vice- Presidente de RH, Jurídico, ASG e Compliance da AXA no Brasil, o reconhecimento também evidencia a consistência entre discurso e prática. “Quando cultura, ética e estratégia caminham alinhadas, a experiência do cliente deixa de ser uma iniciativa de uma área e passa a ser parte da governança da companhia”, explica.

O Prêmio CX Cliente SA reconhece as empresas que cuidam de seus colaboradores com responsabilidade, propósito e impacto. É a única premiação nacional baseada na norma internacional IEHWS 2023, desenvolvida pelo ICXI – International Customer Experience Institute, referência global em experiência humana no ambiente corporativo, diferente de premiações alcançadas por voto popular.

Os processos estabelecidos e formalizados em Experiência do Cliente e Cultura foram submetidos a uma análise criteriosa que envolveu diversas questões divididas em pilares como: políticas e diretrizes, eficácia no mapeamento de jornadas, entrega de valor em todos os pontos de contato, qualidade do atendimento, engajamento dos colaboradores, além de métricas estruturadas de monitoramento da experiência.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo, sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

