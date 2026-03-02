Clube dos Seguradores da Bahia celebra 67 anos com balanço de atividades para 2026

Com agenda definida para 2026, a entidade reforça seu protagonismo na integração estratégica entre seguradoras e corretores – O Clube dos Seguradores da Bahia anuncia seu calendário oficial de eventos para 2026. Em um ano marcado pela celebração de seus 67 anos de atividades ininterruptas, a instituição reafirma seu papel como o principal fórum de debates e capacitação da região, trazendo os principais players para debater as tendências do setor.

A programação foca na aproximação entre associados e os principais players do mercado, com encontros estratégicos já confirmados: no dia 15 de abril, o clube promove um jantar de negócios para celebrar 67 anos da entidade, recebe o diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, Fabio Magalhães. No dia 18 de junho, quem participa de um encontro com os associados é Ney Dias, diretor-presidente da Bradesco Auto/RE. E a segunda edição do Troféu Viva a Bahia está agendada para o dia 15 de outubro, durante a Semana do Seguro de Salvador. O evento conta com a palestra de abertura do CEO do Grupo GC, Murilo Riedel.

Para Fausto Dorea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, o plano de ação das atividades realizadas em 2026 reflete a maturidade e o compromisso da entidade com o desenvolvimento regional. “Nosso foco principal é o planejamento estratégico de encontros que promovam uma real aproximação entre nossos associados e os grandes tomadores de decisão do setor. O Clube dedica-se integralmente a interagir e gerar suporte ao mercado de seguros na Bahia, servindo não apenas como um espaço de confraternização, mas como um instrumento essencial de capacitação e debate técnico.”

Com quase sete décadas de atuação, o Clube é uma entidade sem fins lucrativos que visa integrar profissionais, seguradoras e prestadores de serviços, fortalecer a cultura do seguro e fomentar o networking na Bahia.

Foto: Fausto Dorea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia