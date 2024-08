ENS: Comissário de Avarias tem mercado promissor

O setor de transporte de cargas é uma das principais forças que impulsionam a economia brasileira. Segundo a mais recente edição da publicação “Panorama Transportes”, do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL) da Infra S.A., o Brasil encerrou 2023 com expressivo crescimento na movimentação de cargas em comparação a 2022.

O periódico aponta que o volume total movimentado atingiu 1,3 bilhão de toneladas, com destaque para o setor aquaviário, que registrou aumento de 6,9% em relação ao ano anterior. No setor ferroviário, a expansão foi de 6%, resultando em 530,6 milhões de toneladas úteis transportadas.

Ainda de acordo com o relatório, os portos do Arco Norte, que atendem majoritariamente ao agronegócio, especialmente soja e milho, superaram os portos do Arco Sul, movimentando 100,8 milhões de toneladas, contra 100,2 milhões, respectivamente.

A pujança dos negócios ligados ao transporte de cargas abre inúmeras oportunidades de atuação. Uma delas é a de Comissário de Avarias, profissional responsável por inspecionar mercadorias, bens e equipamentos danificados, e por analisar os prejuízos decorrentes de sinistros.

O que faz o Comissário de Avarias?

O Comissário de Avarias é o profissional responsável por garantir a integridade da carga segurada, sendo geralmente contratado pelas seguradoras. Ele também pode atuar a serviço do embarcador, destinatário ou transportador.

O campo de atuação é vasto, dinâmico e complexo, tendo passado por significativas transformações e modernizações ao longo do tempo.

Entre as principais atividades do Comissário de Avarias estão a vistoria de sinistros em cargas seguradas, vistorias preventivas realizadas antes do embarque, acompanhamento de operações de carga e descarga, além da regulação dos sinistros.

Formação profissional

Por ser peça-chave para garantir a eficiência no transporte de cargas, o Comissário de Avarias necessita de formação profissional específica. Para atender a essa demanda, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) ministra o Curso para Habilitação de Comissário de Avarias (CHCA). Com carga de 124 horas/aula, o programa abrange ampla gama de disciplinas, como Direito e Legislação do Seguro Transporte; Noções de Comércio Exterior; Operações com Cargas; Operador Portuário; e Transporte Aéreo de Cargas.

Os interessados na capacitação podem se inscrever nas turmas on-line, que terão início em 24 de outubro. O investimento é de R$ 3.780,00 e pode ser dividido em seis parcelas de R$ 630,00.

Para mais detalhes e matrículas no CHCA basta acessar os links acima ou clicar aqui: https://ens.edu.br/qualificacoes/habilitacao-de-comissario-de-avarias