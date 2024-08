Bradesco Vida e Previdência promove encontros com corretores em Belo Horizonte

Eventos fazem parte da estratégia de fortalecer o relacionamento com parceiros de negócios do estado de Minas Gerais – A Bradesco Vida e Previdência realizou, na última semana, uma série de encontros com parceiros de negócios em Belo Horizonte (MG). A agenda contemplou visitas a corretoras e uma reunião que contou com a presença de mais de 50 profissionais de assessorias espalhadas pelo estado de Minas Gerais.

Dentre os temas abordados, os participantes puderam conhecer novos produtos e jornadas de aquisição da Bradesco Vida e Previdência. A necessidade de adaptação do corretor com a agenda de gestão patrimonial e sucessória e a mudança de modelo de oferta com as assistências sendo mais requisitadas que a cobertura básica também fizeram parte da pauta do road show.

“Nosso foco principal com esses encontros é fortalecer ainda mais as relações e mostrar como o seguro de vida e a previdência podem ser aliados poderosos no planejamento financeiro dos clientes. Apresentamos novidades, discutimos os novos produtos e jornadas do nosso grupo Bradesco Seguros. É sempre muito gratificante ver o quanto estamos crescendo juntos, levando proteção e planejamento para cada vez mais pessoas em todas as regiões do Brasil”, ressalta José Pires, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência.

Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.