Instituto busca transformar a saúde suplementar com certificação de corretores

Promover uma mudança no setor de saúde suplementar. É com essa expectativa que será lançado em setembro o Instituto de Qualificação da Contratação na Saúde Suplementar (IQCS). À frente da iniciativa, Leandro Fonseca, ex-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O IQCS surge inicialmente para atender uma lacuna dentro do setor que é a qualificação especializada dos corretores de planos de saúde. Estima-se que cerca de 100 mil profissionais atuam com venda de planos de saúde no Brasil. O lançamento oficial será no dia 02 de setembro, após debate setorial promovido pelo IQCS em parceria com a Faculdade Mackenzie sobre o Impacto da atuação dos profissionais de venda de planos de saúde, com a presença do presidente da ANS, Paulo Rebello; presidente da Abramge, Gustavo Ribeiro; o presidente do IQCS, Paulo Marcos e o presidente do SINCOR-RJ, Ricardo Garrido, com moderação de Adriano Londres, CEO da Arquitetos da Saúde.

O diagnóstico feito pelo Instituto é que muitos dos problemas e conflitos entre operadora e beneficiário seriam evitados se houvesse uma formação apropriada de quem trabalha com a venda. Leandro cita, por exemplo, a discussão atual de cancelamento de contratos por parte das operadoras e fraudes. Há casos, ressalta ele, em que o cancelamento indevido decorre de uma venda mal-feita, que gera uma expectativa no beneficiário que não vai ser atendida, bem como na operadora em relação àquele vinculo que, não necessariamente, está corretamente sendo respondida a demanda do contratante.

Para preencher essa lacuna, o IQCS vai oferecer cursos online, inicialmente serão 14 modalidades, com aulas de 30 a 40 minutos. No total, serão até 5 horas de conteúdo em cada curso. As aulas abordam, por exemplo, temas que costumam estar entre as principais causas de judicialização do setor, como precificação e reajuste de plano de saúde, carência e rol da ANS. A expectativa é que essa qualificação contribua para redução de disputas judiciais, de fraudes e da desconfiança que permeia o setor. A visão é que um profissional de vendas melhor preparado, pode ser um agente fundamental para diminuir os conflitos entre operadora e contratante. “É preciso um tanto de coragem para desafiar o status quo. Mas o Instituto tem essa ambição de transformar o setor de saúde suplementar, catalizando um ciclo virtuoso nesse setor que presta serviços muito importantes para os brasileiros”, afirma Leandro.

Serviço:

Lançamento do Instituto de Qualificação da Contratação na Saúde Suplementar (IQCS)

Dia: 02 de setembro – após debate setorial: Impactos da atuação dos profissionais de venda de planos de saúde

Horário: 17h às 19h

Local: Faculdade Mackenzie – Rua Marquês de Olinda, 70 – Botafogo – RJ

Inscrições: www.iqcs.com.br

Foto: Leandro Fonseca, ex-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).