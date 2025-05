MAPFRE oferece guincho gratuito ao redor dos estádios durante todos os jogos da CONMEBOL Libertadores

Guinchos da seguradora percorrerão imediações e ficarão posicionados em pontos de alto fluxo perto dos estádios para prestar auxílio gratuito – Durante os jogos da CONMEBOL Libertadores realizados no Brasil, torcedores que comparecerem aos estádios de Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo poderão contar com um suporte extra da MAPFRE. A seguradora disponibilizará guinchos e equipes técnicas gratuitas nas ruas e estacionamentos próximos aos locais das partidas para resolver imprevistos com veículos.

A ação terá início amanhã (13/05), durante o confronto entre Fortaleza e Atlético Bucaramanga, da Colômbia, e seguirá em todos os jogos em que os times brasileiros atuarem como mandantes. Nesta semana, o serviço também estará disponível no Rio de Janeiro para as partidas de Botafogo x Estudiantes e Flamengo x LDU, e também em São Paulo, onde jogam São Paulo x Libertad e Palmeiras x Bolívar.

As equipes técnicas da MAPFRE estarão a postos duas horas antes do apito inicial e permanecerão até uma hora após o fim do jogo, prontas para auxiliar torcedores e motoristas com problemas como pane elétrica, bateria descarregada, pneu furado ou chaves trancadas no carro. Caso necessário, o veículo será rebocado gratuitamente até um local seguro.

A iniciativa é parte do patrocínio oficial da MAPFRE à competição e visa garantir que contratempos não atrapalhem a experiência dos torcedores, mesmo que eles não sejam clientes da seguradora. “Um imprevisto não pode estragar a emoção de ver seu time em campo. Por isso, estamos nas ruas numa grande rede de apoio para resolver questões rápidas, sem burocracia, para que o torcedor só precise se preocupar em torcer”, explica o diretor-geral de operações da MAPFRE, Roberto De Antoni. “É o nosso jeito de cuidar das pessoas, sejam elas clientes ou não, para que o foco seja apenas no espetáculo em campo”, complementa.

Os guinchos e técnicos da MAPFRE ficarão posicionados em pontos estratégicos de alto movimento ao redor dos estádios, como vias de acesso e áreas de estacionamento, duas horas antes de cada jogo e até uma hora após o apito final. Para acionar o serviço, basta procurar os profissionais identificados com coletes e veículos da MAPFRE.