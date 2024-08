Embracon realiza 1º Franchising Day em São Paulo com 45 franqueados

Encontro estratégico alinhou cultura, processos e capacitação para investidores da marca – Nos dias 22 e 23 de agosto, a Embracon, uma das maiores administradoras independentes de consórcios do Brasil, promoveu o 1º Franchising Day em sua sede, reunindo 45 franqueados de todo o Brasil em um evento dedicado à imersão e alinhamento estratégico sobre o setor de consórcios. Este encontro marcou um momento significativo para o sistema de franquias da Embracon e proporcionou aos participantes uma visão aprofundada da estrutura e dos valores que sustentam a Embracon, com a presença de presidentes, vice-presidentes, diretores e gerentes de áreas.

Segundo Fábio Prado, diretor de Franquias, o alinhamento foi essencial para garantir que todos os franqueados compreendessem a visão e os objetivos da empresa, além dos processos que sustentam seu sucesso. “Esse evento foi muito importante, pois conseguimos transmitir uma mensagem clara de quem somos, onde estamos e onde queremos chegar no segmento de Franquias. Os franqueados saem desse encontro com uma visão positiva da empresa e com a certeza de estarem investindo em uma empresa ética e íntegra. O 1º Franchising Day foi, sem dúvida, um marco na história da Embracon, representando uma oportunidade única de crescimento e fortalecimento para todos os envolvidos”, destacou o diretor.

Entre os principais focos do evento, destacou-se a integração da cultura e valores da Embracon. Através de palestras e apresentações, os franqueados foram capacitados a entender a missão da empresa e a importância de cada detalhe no atendimento ao cliente e na operação de consórcio. A colaboração e o fortalecimento de laços entre a Embracon e os franqueados foram evidentes, criando um ambiente de troca de experiências e aprendizado mútuo.

Um dos destaques do evento foi a palestra “Liderança Inspiradora para Resultados”, ministrada pelo Master Coach Thiago Chiovatto. A apresentação forneceu insights sobre liderança, gestão e empreendedorismo, preparando os franqueados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades no mercado de consórcios. O evento também possibilitou que franqueados compartilhassem as dificuldades, lições aprendidas e boas práticas com aqueles em início de jornada, promovendo um ambiente de enriquecimento e novas perspectivas.

O 1º Franchising Day também trouxe a novidade de um suporte ampliado em treinamentos de empreendedorismo, gestão financeira e contábil. Essa nova iniciativa visa oferecer recursos e conhecimentos avançados tanto para os franqueados quanto para seus colaboradores, reforçando o compromisso da Embracon com o sucesso contínuo de suas franquias.

Sobre a Embracon

Há 35 anos no mercado de consórcios, a Embracon já entregou mais de meio milhão de bens. Autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e associada à ABAC (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios), a empresa possui cerca de 100 filiais próprias, 600 parceiros de negócios, incluindo varejistas, institucionais, montadoras, cooperativas de crédito, bancos estaduais e empresas de máquinas agrícolas, além de quase 3 mil colaboradores celetistas.

Embracon Franchising

Lançada em 2023, a Embracon Franchising, especializada na venda de consórcios, exige um investimento inicial de R$ 100 mil e pagamento de royalties, com payback em 9 meses. O faturamento mensal mínimo é de R$ 3 milhões, gerando um lucro líquido de R$ 105 mil.

Raio-x da franquia:

Nome: Embracon

Segmento: Consórcio de imóveis, automóveis, pesados e serviços

Investimento inicial: R$ 100 mil

Taxa de franquia: isenta

Faturamento médio mensal: R$ 3 milhões

Margem de lucro: 3,50% líquido

Prazo de retorno: 9 meses