MetLife recebe certificação Great Place to Work 2024

A MetLife tem o orgulho de comunicar que acaba de ser certificada pela Great Place To Work como uma das melhores empresas para se trabalhar. O reconhecido prêmio é baseado inteiramente no que os funcionários atuais dizem sobre sua experiência de trabalho na Companhia. Este ano, 83% dos funcionários disseram que é um excelente lugar para trabalhar.

A Great Place To Work é a autoridade global em cultura organizacional, experiência dos funcionários e nos comportamentos de liderança comprovados para oferecer mais retenção de funcionários e maior inovação.

“A certificação Great Place To Work é uma conquista altamente cobiçada que exige dedicação consistente e intencional à experiência geral do funcionário”, diz Sarah Lewis-Kulin, Vice-Presidente de Reconhecimento Global da Great Place To Work. Ela enfatiza que a Certificação é o único reconhecimento oficial conquistado pelo feedback em tempo real dos funcionários sobre a cultura da empresa. “Ao obter com sucesso este reconhecimento, é evidente que a MetLife se destaca como uma das principais empresas para se trabalhar, proporcionando um excelente ambiente de trabalho para seus funcionários.”

Para Daniela Dall´Acqua, AVP de Recursos Humanos da MetLife Brasil, conseguir a certificação por mais um ano é motivo de muito orgulho e demonstra que a empresa está no caminho certo. “Conquistar uma certificação da GPTW reforça o nosso compromisso de estar atento àquilo que o colaborador da MetLife valoriza, um ambiente que empodera as pessoas e que cria experiências e conexões verdadeiras em um ambiente de trabalho inclusivo, inovador e satisfatório para o desenvolvimento pessoal e profissional”, comenta a executiva.

De acordo com a pesquisa da GPTW, os candidatos a emprego têm de quatro a cinco vezes mais chances de encontrar um excelente gestor em um local de trabalho certificado. Além disso, os funcionários em locais de trabalho certificados têm 93% mais chances de querer estar na empresa e têm duas vezes mais chances de serem bem mais remunerados, receberem uma parte dos lucros da companhia e têm mais chances de promoção.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e corporativos a criar um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 países e ocupa posições de liderança de mercado nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio.

Foto: Daniela Dall´Acqua, AVP de Recursos Humanos da MetLife Brasil