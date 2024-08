Embracon cresce 92% e fatura R$ 8.9 bilhões no primeiro semestre

Enquanto bancos mostram quedas, empresa vive melhor fase no negócio e se torna líder entre as administradoras independentes

O setor de consórcios cresceu 25,6% em 2023 e atingiu R$ 317 bilhões de faturamento, algo que deve ser superado este ano. Isso porque, no primeiro semestre de 2024, o sistema cresceu 18%, batendo R$ 170 bilhões em consórcios, com mais de 10 milhões de participantes, segundo dados da ABAC – Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. A Embracon, uma das maiores do setor, registrou um crescimento de 92% no mesmo período, com um faturamento de R$ 8,9 bilhões. Só no mês de junho, a produção consolidada totalizou R$ 2,2 bilhões.

Em número de cotas ativas, o mercado divulgou, segundo a ABAC, que o sistema cresceu 5,5% nesse primeiro semestre, enquanto a Embracon cresceu 22,8%. De acordo com o balanço de consórcios do Banco Central, entre janeiro e abril, considerando o apurado da Embracon mais a administração dos consórcios Volkswagen e RCI, a empresa está na 4ª posição do ranking de vendas de cotas, atrás apenas de Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, que tiveram quedas, se tornando líder entre as administradoras independentes neste período.

Segundo Luís Toscano, vice-presidente de Negócios, a Embracon está vivendo seu melhor momento. “O consórcio tem sido um produto cada vez mais conhecido entre os brasileiros e acreditamos que tem muito ainda a crescer, já que hoje tem penetração em cerca de 5% da população apenas. Estamos investindo em marketing e já dobramos os leads gerados este ano e também na expansão dos canais”, explica o executivo.

A empresa ampliou em 68% os investimentos em campanhas esportivas para este ano. Nesse cenário, a Embracon mira estar entre as maiores independentes, não ligadas às instituições financeiras. Para isso, a empresa tem investido em tecnologia como inteligência artificial para atender ao consorciado. “Investimos muito em tecnologia e hoje no site já é possível fazer várias simulações e comprar tudo online. Mas esse é um segmento especializado, e é preciso um trabalho de consultoria para entender demandas específicas dos nossos clientes e atendê-los durante toda a sua jornada no consórcio”.

Com foco na ampliação de canais de vendas, a Embracon Franchising, lançada em 2023, vendeu R$ 15 milhões no primeiro semestre de 2023. “Nesse mesmo período de 2024, já está com R$ 280 milhões e sinaliza fechar o ano com R$ 1 bilhão”, afirma Toscano. Ainda no segundo semestre, a Embracon inaugura filiais em Salvador, Rio de Janeiro e Curitiba.

A contemplação média de automóveis na Embracon nos últimos 12 meses foi de 2,59%, apresentando o 6º melhor índice dentre as principais empresas do segmento. Já em imóveis, a Embracon apresenta o 5º melhor índice dentre as principais empresas nos últimos 12 meses. No total, são mais de 2.800 mil contemplações por mês. Dados do Banco Central.

Sobre a Embracon

A Embracon está há 35 anos no mercado de consórcios e já entregou mais de meio milhão de bens. A empresa é autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e associada à ABAC (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios). A empresa possui cerca de 100 filiais próprias, 600 parceiros de negócios, considerando, varejistas, institucionais, montadoras, cooperativas de crédito, bancos estaduais, empresas de máquinas agrícolas e quase 3 mil colaboradores celetistas.