1º Fórum IRB(P&D) tem apoio da CNseg

Confederação Nacional das Seguradoras debaterá o impacto dos riscos climáticos no setor, com foco na busca por soluções – O 1º Fórum IRB(P&D), que acontecerá nos dias 11 e 12 de setembro, no Rio, conta com o apoio da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Com o tema “Desafios e oportunidades no enfrentamento dos Riscos Climáticos”, o encontro, que é promovido pela nova área de pesquisa e desenvolvimento do IRB(Re), terá a participação do presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, na abertura.

Para ele, o desenvolvimento de estudos que possam trazer novos olhares sobre o clima é fundamental, uma vez que os dados que embasaram ao longo das últimas décadas as análises de risco já não conseguem dar uma resposta adequada ao atual momento. “O aumento da recorrência de catástrofes está fazendo com que os modelos de análise de risco das seguradoras se tornem inadequados para a segurança do setor. Saber que um ressegurador do porte do IRB(Re) está debruçado sobre o tema é importante para o equilíbrio do setor”, avalia.

Dyogo ressalta ainda que fóruns, como o do IRB(P&D), são importantes para que os atores envolvidos manifestem suas preocupações e possam trabalhar, juntos, pela construção de um cenário positivo para o país. “A agenda climática é um dos maiores desafios já enfrentados pela humanidade, porque ela envolve uma relação global, e vai exigir um grande esforço de coordenação entre pessoas, empresas, governos, instituições e universidades. Debater os riscos e maximizar as oportunidades proporcionadas pela agenda de transição é fundamental para assegurar um futuro sustentável e financeiramente estável”, destaca.

A programação do primeiro dia do 1º Fórum IRB(P&D) contará ainda com a participação do diretor de Relações Institucionais da CNseg, Esteves Colnago, que mediará o painel “Clima e Gestão Estratégica”, com o subsecretário de Planejamento de Longo Prazo do Ministério do Planejamento, André Luiz Campos de Andrade; a líder de Transição Climática do BNDES, Cláudia Prates; e o CEO da Brasilseg, Amauri Vasconcelos.