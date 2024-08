AlperTech realiza Pitch Day do 6º Programa de Aceleração de Startups

14 startups apresentarão soluções inovadoras para o mercado de Seguros durante o Pitch Day do 6º Programa de Aceleração de Startups da AlperTech – Em 05 de agosto, das 14h30 às 19h, a AlperTech, hub de tecnologia da Alper Seguros, realizará o aguardado Pitch Day, iniciativa que faz parte do Programa de Aceleração de Startups 2024/2025 que impulsiona a inovação, apoia empreendedores e promove o crescimento de startups promissoras.

O evento reúne startups selecionadas para apresentarem suas soluções à banca avaliadora, composta por executivos da Alper e apoiadores do programa. Com a participação de 14 startups, dos setores de HRTechs, HealthTechs, AgriTechs, LegalTechs e LogTechs, cada empresa terá 10 minutos para sua apresentação, seguidos por uma sessão de perguntas e respostas.

A banca avaliadora será formada por executivos da Alper Seguros: o CEO, Marcos Couto, a CDO (Chief Digital Officer), Patrícia Fumagalli, a Diretora de Marketing, Comunicação e Digital, Gabriela Rosati, conselheiro no comitê de tecnologia, Armando Buchina e o membro do Conselho, Eduardo Wurzmann, além de apoiadores do programa.

“O Pitch Day é um marco importante em nosso programa de aceleração, pois proporciona um espaço para que as startups demonstrem como as suas inovações podem impactar positivamente o setor de seguros, ou as necessidades internas e dia a dia dos nossos clientes.”, reforça Gabriela Rosati, Diretora Executiva de Marketing, Comunicação e Digital.

Além disso, o evento é um passo crucial para a seleção final das startups que participarão do programa de aceleração. “As startups escolhidas passarão por um um período de prova de conceito (POC) de três meses e um acompanhamento de 12 meses com mentorias de executivos da Alper e dos apoiadores, sem necessidade de equity. Estamos comprometidos em fomentar a inovação tecnológica que fortalecerá nosso setor.”, explica Patricia Fumagalli, CDO da Alper Seguros.

Há três anos, a Alper Seguros destaca-se entre as 5 corporações mais inovadoras do segmento de seguros no prêmio “TOP 100 Corporações”, sendo a única corretora. Até o momento, a AlperTech já acelerou mais de 20 startups por meio de mentorias e conexões estratégicas, reforçando sua visão tecnológica e consolidando sua posição como uma das corretoras mais inovadoras do mercado.

Mariana Espindola, fundadora e CEO da Kiddle Pass, startup participante da última edição do programa, conta como foi sua experiência: “A nossa participação foi surpreendente. Conseguimos desde o início ter conversas transparentes sobre nossos objetivos e desafios e, no desenrolar dos meses foi traçado um plano personalizado e assertivo para nos auxiliar e desafiar. Além disso, nós tivemos mentorias com grandes executivos, ações comerciais com clientes relevantes e a implementação da nossa solução junto ao RH da Alper. Super rico, saímos muito mais maduros e fortalecidos como empresa e gestores”.

Para saber mais sobre a AlperTech, acesse Link.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de Seguros Corporativos, Benefícios, Seguros Massificados, Seguro Auto e de Transportes. Com atuação nos mais diversos segmentos, a companhia é pautada pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos, através do trabalho consultivo de mais de mil especialistas distribuídos em 22 escritórios em todo país. No total, a Alper Seguros já soma 19 empresas do setor adquiridas sob a atual gestão.