Ainda dá tempo para inscrição no evento “Violência contra a mulher – prevenção e enfrentamento”

A Sou Segura informa que ainda dá tempo para garantir sua presença no evento “Violência contra a mulher – prevenção e enfrentamento”, que acontece nesta quinta-feira (08 de agosto), a partir das 18 horas, no Arca Hub (rua Jangadeiros 48 – 2° andar, Ipanema, RJ). No debate serão abordadas questões de extrema importância, tais como a violência de gênero e suas diversas manifestações.

Nesse contexto, durante o evento, serão discutidas medidas urgentes, como formas de prevenção, impactos na sociedade e estratégias para apoiar e proteger as vítimas.

Será, enfim, uma noite dedicada a promover a conscientização e mobilizar ações concretas para enfrentar essa realidade alarmante.

Não perca a oportunidade de participar desse evento! As inscrições são gratuitas.

Para garantir sua vaga, acesse o link: https://rumoaoequal.sousegura.org.br/violencia-contra-a-mulher

SERVIÇO:

Data: 08 de agosto de 2024

Horário: 18:00

Local: Arca Hub (rua Jangadeiros 48 – 2° andar, Ipanema, RJ)