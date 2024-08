Rodobens amplia atendimento 24 horas para acionamento de seguros

A partir de agosto, a empresa, que tem mais de 31 mil clientes, contará com uma equipe capacitada para oferecer não apenas orientações e instruções, mas também um suporte humanizado ao cliente em momentos de crise – A partir de agosto, a Rodobens Seguros passa a disponibilizar atendimento 24 horas para o acionamento de seguros de todos os produtos da empresa, incluindo seguro auto, residencial, viagem e vida. Com essa iniciativa, a companhia busca oferecer maior agilidade e suporte a seus clientes em situações emergenciais, como problemas com o carro na estrada, furtos em residências ou extravio de bagagens.

“Este é um passo importante na nossa estratégia de atendimento ao cliente. Com a disponibilidade de um contato 24 horas, queremos garantir que nossos segurados tenham suporte imediato, independentemente da hora ou da situação. A empatia e o acolhimento são fundamentais, pois sabemos que nossos clientes podem estar enfrentando momentos delicados, com um apoio adicional além da seguradora”, diz Luis Guilherme Vilela, Diretor da Rodobens Seguros.

Com mais de R$ 665 milhões em negócios gerados em 2023, a Rodobens se destaca pelo seu compromisso com a excelência no atendimento e a confiança de seus mais de 31 mil clientes. Com isso, a equipe que prestará o atendimento está sendo treinada e capacitada para oferecer não apenas orientações e instruções, mas também um suporte humanizado, priorizando a experiência do cliente em momentos de crise.

A companhia destaca também o impacto da iniciativa para os quase três mil comissionados ativos da Seguros. “Essa mudança também é uma grande vantagem para nossos parceiros, pois reforça a otimização dos processos. Contamos com uma equipe dedicada para dar suporte completo nesses atendimentos, permitindo que eles priorizem outras demandas”, acrescenta Vilela.

O número para acionamento 24 horas do sinistro é o 0800 726 0044. Em casos de orientação e acompanhamento de sinistros e apólices, a Rodobens continuará a realizar o atendimento durante o horário comercial, das 8h às 17h30.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP), presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

Site: www.rodobens.com.br