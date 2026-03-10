Diversificação de negócios impulsiona Seguros Unimed a R$ 8,5 bilhões de faturamento em 2025

Montante representa crescimento de 14,5% em relação ao ano anterior – A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, encerrou o exercício de 2025 com um desempenho robusto, validando sua estratégia e modelo de negócios. O faturamento consolidado ultrapassou R$8,5 bilhões, o que representa um avanço de 14,5% em relação ao ano anterior. O crescimento do faturamento foi registrado entre as principais linhas de negócios, Saúde avançou 17,3% e Odontologia registrou um aumento de 9,6%. Já os Ramos Elementares (seguros patrimoniais e de responsabilidade civil) apresentaram crescimento de 15,8%, enquanto a linha de Vida teve uma alta de 3,3%, reforçando a solidez no ecossistema da companhia.

O lucro líquido atingiu R$737,6 milhões, um crescimento de 99,25% que representa praticamente o dobro do resultado do período anterior, reforçando a sustentabilidade da companhia.

A alta performance financeira é reflexo da gestão rigorosa de riscos e da eficiência em custos. O resultado operacional alcançou R$641,6 milhões, crescimento de 121,2% em relação a 2024, favorecido pela expressiva queda na sinistralidade consolidada, que atingiu 72,8% – redução de 3,9 pontos percentuais em relação ao ano passado.

“Esse resultado consistente é fruto de uma estratégia bem executada, com foco na eficiência operacional, no crescimento equilibrado do portfólio, no investimento em tecnologia e inovação para melhoria de processos, sempre colocando o cliente no centro de nossas ações e assegurando um clima organizacional saudável. Temos avançado de forma sustentável em todas as linhas de negócios, com disciplina financeira e olhar de longo prazo, o que reforça a solidez da Seguros Unimed”, afirma Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed.

As ações da Seguros Unimed apresentaram valorização de 27,02% somente em 2025, o que evidencia a consistência e a administração da empresa. No acumulado dos últimos cinco anos, considerando a rentabilidade e os dividendos pagos, o retorno alcança 98,37%, superando a performance de indicadores financeiros tradicionais de mercado. Esse resultado, que atesta a perenidade da companhia, é impulsionado pela rentabilidade e está refletido no Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) de 26,70%.

A seguradora também tem desempenhado um papel importante para a sustentabilidade do Sistema Unimed, ao fortalecer a geração de valor para as cooperativas médicas em todo o país. Nos últimos cinco anos, o modelo de atuação da companhia gerou mais de R$1,8 bilhão em resultados para as cooperativas acionistas, além de R$9,7 bilhões pagos em assistência médica. Nesse período, a Seguros Unimed também repassou R$196 milhões em comissionamentos às cooperativas Unimed pelas vendas de produtos nos segmentos de Odontologia, Vida e Patrimonial, reforçando a estratégia de complementaridade do portfólio e de apoio ao desenvolvimento do sistema cooperativista de saúde.

Sobre a Seguros Unimed

A Seguros Unimed é o grupo segurador e braço financeiro do sistema de cooperativas médicas Unimed, presente em 92% do território nacional. Com uma trajetória de mais de 36 anos no mercado, a Companhia atende a 7 milhões de segurados nos segmentos de Saúde, Odontologia, Vida, Previdência (aberta e fechada) e nos Ramos Elementares (com seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica). Desde 2019, atua também na gestão de recursos financeiros para o sistema cooperativo, com a criação da InvestCoop Asset Management. O grupo conta com mais de 2 mil colaboradores na Matriz e Central de Relacionamento, além de outros 19 escritórios regionais pelo país.

Foto: Fachada do edifício sede da Seguros Unimed – Crédito: Divulgação