Assessoria Santa Ritta firma parceria estratégica com a AXA e amplia oportunidades no segmento Corporate

A Assessoria Santa Ritta formalizou parceria com a AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo, e fortalece sua estratégia de expansão no segmento de riscos corporativos no Brasil.

Com sede na França e presença em mais de 50 países, a AXA atende mais de 90 milhões de clientes globalmente e possui atuação consolidada em linhas patrimoniais, responsabilidades, transportes, engenharia e soluções estruturadas para médias e grandes empresas. No Brasil desde 2015, a companhia estabeleceu metas ambiciosas de crescimento para os próximos anos.

A parceria com a Assessoria Santa Ritta integra esse movimento de expansão por meio da ampliação qualificada da distribuição. A assessoria assume o papel de desenvolvimento estratégico da operação junto aos corretores, com estrutura técnica e direcionamento comercial especializado.

A Assessoria Santa Ritta atua como parceira de negócios do corretor. Seu foco está no desenvolvimento de carteira, na ampliação de conhecimento técnico e na geração de segurança para atuação em ramos que muitos profissionais evitavam por falta de domínio ou suporte especializado.

Com a entrada da AXA no portfólio, a assessoria amplia o hall de soluções disponíveis aos corretores parceiros, especialmente nas seguintes frentes:

Seguro de Transporte de Cargas

Seguro Garantia

Responsabilidade Civil em diversas modalidades

Riscos Nomeados e Operacionais

Riscos de Engenharia

O objetivo é claro: permitir que o corretor mantenha o controle do relacionamento com seu cliente, amplie sua oferta de soluções e potencialize sua remuneração e lucratividade, sem a necessidade de direcionar oportunidades a terceiros por falta de estrutura técnica.

A Assessoria Santa Ritta consolida, assim, seu posicionamento como agente de desenvolvimento do corretor de seguros, com foco em capacitação, estratégia e acesso a grandes grupos seguradores globais.

A parceria com a AXA representa mais um passo na construção de um modelo que prioriza conhecimento, autonomia e crescimento sustentável para o corretor brasileiro.