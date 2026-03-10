Moby Corretora de Seguros completa 14 anos com destaque em seguros online e expansão do Programa Corretor Parceiro

A Moby Corretora de Seguros celebra no mês de março, 14 anos de atuação no mercado de seguros, consolidando sua operação na venda online de seguro de automóvel e ampliando sua participação em novas frentes de negócio, nas verticais de saúde e ramos elementares. Ao longo de sua trajetória, a corretora estruturou um modelo de operação pautado em planejamento, capacitação comercial e fortalecimento de parcerias, alcançando resultados expressivos em 2025.

Conduzida pelos sócios Arley Boullosa, Liliane Barros, Kamila Alves e Arthur Boullosa, a Moby registrou crescimento de 43% em 2025, ampliando seu market share na venda de seguros e reforçando o posicionamento da empresa em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo. Um dos grandes destaques desse avanço é o Programa Corretor Parceiro, iniciativa que oferece suporte completo aos profissionais para condução de vendas com seus próprios clientes, com foco em produtividade, segurança operacional e rentabilidade.

Para Arley Boullosa, sócio da corretora, a operação digital foi um dos pilares estratégicos para impulsionar a expansão da empresa ao longo dos anos. “A venda online sempre foi uma das grandes forças da Moby, especialmente no seguro de automóvel, porque nos permitiu ganhar escala, agilidade e proximidade com o cliente. Investimos em processos, tecnologia e qualificação da equipe para oferecer uma experiência eficiente, segura e acessível. Esse modelo fortaleceu nossa operação e nos preparou para crescer de forma estruturada em outras verticais do seguro.”

Outro eixo importante da atuação da empresa está na gestão administrativa e de pessoas, sendo peça-chave para garantir organização interna, eficiência nos fluxos e alinhamento entre estratégia e execução. Nesse contexto, a sócia Liliane Barros destaca que o crescimento sustentável da corretora está diretamente ligado ao fortalecimento da estrutura interna e à valorização das pessoas. “Crescer de forma consistente exige muito mais do que bons resultados comerciais. É preciso ter uma gestão administrativa eficiente, processos bem definidos e, principalmente, atenção às pessoas que constroem a empresa todos os dias. Na Moby, trabalhamos para manter um ambiente organizado, colaborativo e preparado para sustentar a expansão da corretora com responsabilidade e visão de longo prazo”.

Na vertical de Saúde, a Moby também vem ampliando sua atuação, acompanhando as transformações do setor e fortalecendo o atendimento consultivo para clientes e parceiros. Para Kamila Alves, sócia da Moby e gestora da área de Saúde, o momento é de expansão com estratégia e proximidade com o mercado. “A vertical de Saúde vem ganhando cada vez mais relevância dentro da Moby, tanto pelo potencial de crescimento quanto pela demanda de um atendimento mais técnico e personalizado. Nosso objetivo é seguir expandindo com consistência, oferecendo soluções adequadas ao perfil de cada cliente e dando suporte qualificado aos parceiros comerciais que desejam atuar nesse segmento com mais segurança e eficiência.”

O Programa Corretor Parceiro avança como uma das principais frentes de expansão da corretora para os próximos anos. Com crescimento de 43% em 2025, a iniciativa vem se consolidando como uma plataforma de apoio ao corretor, reunindo estrutura, suporte operacional e acompanhamento comercial para maximizar resultados. A expectativa da Moby é ampliar ainda mais o alcance do programa, atraindo novos parceiros e fortalecendo sua rede de atuação em diferentes regiões. A proposta é permitir que o corretor mantenha o foco na produção e no relacionamento com o cliente, enquanto conta com o respaldo da Moby em etapas estratégicas do processo de venda. Esse modelo tem se mostrado relevante para profissionais que buscam escala, agilidade e maior rentabilidade no dia a dia comercial.

Além dos avanços em automóvel e saúde, a corretora também registrou aumento percentual na comercialização de seguros de ramos elementares em 32%, reforçando a diversificação do portfólio e a ampliação da presença da empresa em novas oportunidades de mercado. A vertical, que engloba produtos estratégicos para pessoas físicas e jurídicas, integra o plano de crescimento da corretora com foco em atendimento especializado e ampliação da capilaridade comercial.

“Os ramos elementares têm um papel cada vez mais estratégico dentro da Moby, porque ampliam nossa capacidade de atender diferentes perfis de clientes e necessidades do mercado. Temos observado um aumento importante na procura por essas soluções, e nossa expectativa é continuar expandindo essa vertical com inteligência comercial, proximidade com os parceiros e excelência na entrega. Esse movimento reforça a solidez da corretora e a visão de crescimento sustentável que construímos ao longo da nossa trajetória”, concluiu o sócio Arthur Boullosa.

Foto: da esquerda para a direita, os sócios Arley Boullosa, Liliane Barros, Arthur Boullosa e Kamila Alves